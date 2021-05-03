Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков

Sport.ua – о потенциальных преемниках Луиша Каштру на посту главного тренера «Шахтера»

  • 03.05.2021 19:17
  • 3939 просмотров
  • 7 комментариев
Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что руководство «Шахтера» рассматривает шесть кандидатур на место главного тренера команды, которое должно освободиться в конце сезона, когда истечет контракт Луиша Каштру. Продлевать договор с португальским специалистом в стане «горняков» не планируют, и уже сейчас понятно, что с его уходом может несколько смениться и вектор. После двух португальцев существует высокая вероятность того, что новым наставником «Шахтера» станет итальянский специалист, либо же тренер с опытом работы в тамошней Серии А.

Кто же видится наиболее реальным претендентом на пост главного тренера «Шахтера» прямо сейчас, попытаемся определить в рамках данного материала.

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ


Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби ныне считается фаворитом на то, чтобы занять кресло главного тренера «Шахтера» в следующем сезоне. В итальянской прессе поговаривают, что кандидатуру этого коуча активно лоббирует директор по футболу «горняков» Дарио Срна, который, вероятно, остался высокого мнения о работе Де Дзерби после своего однолетнего опыта выступлений за «Кальяри» в Серии А.

В пользу версии о назначении Де Дзерби сейчас говорит слишком многое. В частности, в итальянской прессе есть масса слухов, касающихся торгов между «Шахтером» и тренером «Сассуоло». Звучат разные суммы по поводу размера оклада и сроков контракта, а дыма без огня, как известно, не бывает.

Другой вопрос, на каком варианте продолжения карьеры остановится в итоге сам Де Дзерби. В свое время этот специалист уже хотел покинуть Италию, и давал согласие на переезд в «Лас-Пальмас», но буквально в последний момент все было переиграно. Поговаривают, что Де Дзерби любит максимально участвовать в жизни клуба, а также стремится, чтобы его позиция учитывалась при организации трансферов. Готовы ли сейчас в «Шахтере» предоставить молодому итальянцу полный карт-бланш на развитие команды? Это уже вопрос, над которым активно задумывается руководство донецкого клуба. Поэтому как бы на бумаге назначение Де Дзерби в «Шахтер» не выглядело очевидным, по факту произойти может что угодно. В конце концов, не стоит забывать, что после Фонсеки испанские и португальские СМИ в один голос прочили в «Шахтер» Кике Сетьена, а в итоге донецкий клуб сделал ставку на долгое время остававшегося в тени переговорного процесса Луиша Каштру.

Дженнаро ГАТТУЗО


Getty Images/Global Images Ukraine

Слухи о том, что «Шахтер» оценивает возможность назначения Дженнаро Гаттузо появились с подачи журналистов неаполитанского Canale 21. Именно этот источник проинформировал, что 43-летний легендарный в прошлом футболист «Милана» входит в сферу интересов «Шахтера», хотя заинтересованность в услугах Гаттузо также проявляют «Тоттенхэм» и «Фиорентина».

В способности «фиалок» договориться с Гаттузо сейчас существуют большие сомнения, а вот вариант с «Тоттенхэмом» наверняка будет для Дженнаро интересен. Работу в «Наполи» специалист не продолжит в любом случае, так как руководство неаполитанцев настроено в следующем сезоне поменять наставника, чтобы вернуть команду в когорту реальных претендентов на «золото» Серии А, а не борцов за еврокубковую зону.

До «Наполи» Гаттузо успел поработать с «Миланом», хотя этот опыт вряд ли можно называть успешным, а также был главным тренером «Пизы», «Палермо», греческого ОФИ и швейцарского «Сьона». Громких успехов у Гаттузо-тренера минимум – по сути, это лишь один Кубок Италии, завоеванный «Наполи» в сезоне-2019/20. Кроме того, игровой стиль команд Гаттузо вряд ли подойдет «Шахтеру», а потому эта информация изначально выглядит, как происки агентов, которые через имя «горняков», активно интересующихся итальянским рынком тренеров, стремятся повысить значимость своего клиента и, вероятно, выбить для него более «жирный» контракт в другом месте.

Паулу ФОНСЕКА

Getty Images/Global Images Ukraine

О вероятности возвращения Паулу Фонсеки в «Шахтер» предстоящим летом сообщил один из отечественных источников, перу которого также принадлежит информация о том, что на пост коуча «горняков» рассматриваются шесть кандидатов. Кто конкретно входит в эту когорту, помимо Де Дзерби и Фонсеки, источник не раскрывает, что не делает информацию хоть сколько-нибудь стоящей, ведь двое указанных специалистов – это из категории тех, что находятся «на поверхности».

Почему Фонсеку ныне ассоциируют с «Шахтером» догадаться несложно. Прежде всего, португалец после двух лет работы в Италии, вероятнее всего, закончит сотрудничество с «Ромой», и летом будет подыскивать себе новый клуб. С учетом того, насколько успешно сложился украинский этап карьеры Фонсеки, а также факта определенной родственной связи наставника с нашей страной (супруга Паулу, напомним, является украинкой), предположить возвращение португальца в «Шахтер» - это вовсе не что-то из разряда фантастики.

Другое дело, что слишком много специалистов выказывали претензии Фонсеке в отношении проделанной тем работы в «Шахтере». Множество трофеев – это очень хорошо, но нынешний кадровый кризис много кто связывает именно с недочетами в работе Паулу, который не очень активно внедрял в схемы игры молодых талантов команды, из-за чего и мог произойти нынешний провал. Впрочем, это лишь гипотеза и далеко не факт, что ею просто не прикрывают очевидные тренерские недостатки в работе Луиша Каштру, команда которого после зимних сборов откровенно, что называется, не бежит.

Другое дело, что сам Фонсека наверняка хочет продолжить работать в Западной Европе. Португалец уже отказался возглавить московский «Спартак», где ему были готовы предложить очень щедрые условия, и пока оценивает варианты из клубов топ-чемпионатов. По слухам, это, прежде всего, «Наполи», «Ницца», «Кристал Пэлас» и «Лидс», где договариваться с Паулу будут готовы, если вдруг Марсело Бьелса решит не продлевать сотрудничество. Возвращение в Украину при реальной перспективе остаться в Серии А, либо же получить работу в английской Премьер-лиге, вряд ли прельстит Фонсеку, равно как и боссы «Шахтера» понимают, что прежней мотивации у Паулу в их клубе больше не будет.

Массимо КАРРЕРА

Getty Images/Global Images Ukraine

57-летний Массимо Каррера наверняка также рассматривается в «Шахтере» в качестве потенциального преемника Луиша Каштру. В пользу версии с назначением этого специалиста говорит несколько факторов. Прежде всего, Каррера ныне находится без работы, а потому «горнякам» не придется платить отступные за его досрочный разрыв контракта. Кроме того, Каррера имеет немалый опыт совместной работы с Антонио Конте, а потому успел перенять некоторые методы у специалиста, входящего ныне в когорту топ-тренеров континента.

Немаловажно и то, что Массимо уже имеет опыт работы за пределами Италии – в частности, в восточноевропейском регионе, где с 2016 по 2018 годы он тренировал «Спартак», приведя москвичей к титулу чемпиона России впервые со времен команды Олега Романцева. Последние два года Каррера тренировал греческий АЕК, где, в частности, пересекался с украинскими легионерами Дмитрием Чигринским и Евгением Шаховым, а с февраля по апрель пытался наладить дела в скромном «Бари», который ныне выступает в итальянской Серии С.

Для Карреры возможность поработать с «Шахтером» однозначно будет хорошим вызовом в карьере. Другое дело, что уход этого специалиста из «Спартака» был довольно противоречивым, ведь там, после возвращения «красно-белым» чемпионства, тренер, по слухам, затребовал значительного расширения собственных полномочий, что привело к ухудшению результатов, росту напряжения внутри менеджмента и команды, а затем и увольнению Карреры. Впрочем, как минимум на коротком отрезке в год или два Массимо способен обеспечить «Шахтеру» хорошую встряску, в чем команда однозначно нуждается после финальных аккордов Луиша Каштру.

Клаудио РАНЬЕРИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Оговоримся сразу, что вариант с Клаудио Раньери ныне не фигурирует нигде. Но этот специалист, возможно, смог бы стать для нынешнего «Шахтера» таким себе Невио Скалой времен 2002 года. Помимо фантастического опыта, 69-летний итальянец способен сделать «горняков» тактически более гибкой командой, нежели она является нынче. В «Сампдории» Раньери, имея один из наименее ценных, с точки зрения аналитиков Transfermarkt, составов в Серии А держится на девятом месте в турнирной таблице, проигрывая только признанным грандам и «Сассуоло» Де Дзерби. При этом, «Фиорентину» и «Кальяри», которые практически вдвое дороже «Сампдории» по совокупной стоимости игроков, команда Раньери превосходит с очень пристойным запасом очков.

Важно, что за свою тренерскую карьеру Раньери удалось поработать в четырех из пяти топ-чемпионатах Европы. В родной Италии Клаудио тренировал такие известные коллективы как «Наполи», «Фиорентина», «Парма», «Ювентус», «Рома» и «Интер», в Испании – «Валенсию» и «Атлетико», в Англии – «Челси» и «Лестер», причем последних приводил к сенсационной победе в АПЛ-2015/16, а во Франции возглавлял «Монако». Однозначно, что приход Раньери в «Шахтер» стал бы знаковым, как для игроков команды, у которых авторитет нового наставника не вызывал бы вопросов, так и для всей лиги в целом. Можно лишь с восхищением представлять битву титанов, в которую реально превратилось бы соперничество «Шахтера» Раньери и «Динамо» Луческу.

P.S. Впрочем, как уже упоминалось выше в аспекте Сетьена и Каштру, не стоит полагать, что новый наставник «Шахтера» обязательно находится в вышеизложенном списке. С большой долей вероятности «горняков» возглавит кто-то из перечисленных специалистов, но точное имя нового главного тренера команды мы, скорее всего, узнаем уже после официального завершения сезона в УПЛ. По крайней мере, такой стратегии придерживаются в «Шахтере» в последние годы, памятуя, что спешка нужна лишь при ловле блох.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 03.05.2021 20:51
    0
    funcat, 03.05.2021 19:27
    Главное чтобы не Раньери
    А если Фонсека Каррера или Гатузо - вообще отлично .
    Тоже подумал, что Раньери для шахты был бы оптимальным вариантом, но это фантазии. Им нужна глобальная перестройка, нужно забывать Луческу с его видением игры и начинать развивать клуб в новом направлении. Возможно это будет совсем другая команда
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.05.2021 20:47
    0
    OKs100, 03.05.2021 19:34
    Шахтеру нужен только Луческу. Пусть заплатят 15-20 миллионов за досрочное расторжение контракта и подпишут Луческу. Даже если Луческу не улучшит игру Шахтера, Динамо снова упадет ниже плинтуса, предложив тренерское кресло какому-нибудь Леониду Буряку или Олегу Гусеву.
    Дело в том, что у Шахтёра всегда были амбиции не только обходить ДК в ЧУ и занимать первое место, но и успешно выступать в Еврокубках и даже виигрывать трофеи в Европе. Поэтому вариант с Луческу нас больше не интересует.
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 19:50
    -3
    funcat, 03.05.2021 19:27
    Главное чтобы не Раньери
    А если Фонсека Каррера или Гатузо - вообще отлично .
    https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dnepropetrovshhine-pomoshhnik-svjas
    hhennika-voroval-novosti-dnepr_n1616150/amp?espv=1 Жекафани зачем ты воровал деньги вчера под Церковью дятел,это же ты на видео там ,ты ты мы знаем
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:34
    -1
    Шахтеру нужен только Луческу. Пусть заплатят 15-20 миллионов за досрочное расторжение контракта и подпишут Луческу. Даже если Луческу не улучшит игру Шахтера, Динамо снова упадет ниже плинтуса, предложив тренерское кресло какому-нибудь Леониду Буряку или Олегу Гусеву.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.05.2021 19:31
    0
    Хацкевича берите! топовый тренер, стабильно будете в топ 3
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 03.05.2021 19:27
    -2
    Пусть все сразу создадут футбольную хунту.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 19:27
    0
    Главное чтобы не Раньери
    А если Фонсека Каррера или Гатузо - вообще отлично .
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 03.05.2021 20:51
    0
    funcat, 03.05.2021 19:27
    Главное чтобы не Раньери
    А если Фонсека Каррера или Гатузо - вообще отлично .
    Тоже подумал, что Раньери для шахты был бы оптимальным вариантом, но это фантазии. Им нужна глобальная перестройка, нужно забывать Луческу с его видением игры и начинать развивать клуб в новом направлении. Возможно это будет совсем другая команда
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.05.2021 20:47
    0
    OKs100, 03.05.2021 19:34
    Шахтеру нужен только Луческу. Пусть заплатят 15-20 миллионов за досрочное расторжение контракта и подпишут Луческу. Даже если Луческу не улучшит игру Шахтера, Динамо снова упадет ниже плинтуса, предложив тренерское кресло какому-нибудь Леониду Буряку или Олегу Гусеву.
    Дело в том, что у Шахтёра всегда были амбиции не только обходить ДК в ЧУ и занимать первое место, но и успешно выступать в Еврокубках и даже виигрывать трофеи в Европе. Поэтому вариант с Луческу нас больше не интересует.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.05.2021 19:31
    0
    Хацкевича берите! топовый тренер, стабильно будете в топ 3
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 19:27
    0
    Главное чтобы не Раньери
    А если Фонсека Каррера или Гатузо - вообще отлично .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности