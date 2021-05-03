Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что руководство «Шахтера» рассматривает шесть кандидатур на место главного тренера команды, которое должно освободиться в конце сезона, когда истечет контракт Луиша Каштру. Продлевать договор с португальским специалистом в стане «горняков» не планируют, и уже сейчас понятно, что с его уходом может несколько смениться и вектор. После двух португальцев существует высокая вероятность того, что новым наставником «Шахтера» станет итальянский специалист, либо же тренер с опытом работы в тамошней Серии А.

Кто же видится наиболее реальным претендентом на пост главного тренера «Шахтера» прямо сейчас, попытаемся определить в рамках данного материала.

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ



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41-летний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби ныне считается фаворитом на то, чтобы занять кресло главного тренера «Шахтера» в следующем сезоне. В итальянской прессе поговаривают, что кандидатуру этого коуча активно лоббирует директор по футболу «горняков» Дарио Срна, который, вероятно, остался высокого мнения о работе Де Дзерби после своего однолетнего опыта выступлений за «Кальяри» в Серии А.

В пользу версии о назначении Де Дзерби сейчас говорит слишком многое. В частности, в итальянской прессе есть масса слухов, касающихся торгов между «Шахтером» и тренером «Сассуоло». Звучат разные суммы по поводу размера оклада и сроков контракта, а дыма без огня, как известно, не бывает.

Другой вопрос, на каком варианте продолжения карьеры остановится в итоге сам Де Дзерби. В свое время этот специалист уже хотел покинуть Италию, и давал согласие на переезд в «Лас-Пальмас», но буквально в последний момент все было переиграно. Поговаривают, что Де Дзерби любит максимально участвовать в жизни клуба, а также стремится, чтобы его позиция учитывалась при организации трансферов. Готовы ли сейчас в «Шахтере» предоставить молодому итальянцу полный карт-бланш на развитие команды? Это уже вопрос, над которым активно задумывается руководство донецкого клуба. Поэтому как бы на бумаге назначение Де Дзерби в «Шахтер» не выглядело очевидным, по факту произойти может что угодно. В конце концов, не стоит забывать, что после Фонсеки испанские и португальские СМИ в один голос прочили в «Шахтер» Кике Сетьена, а в итоге донецкий клуб сделал ставку на долгое время остававшегося в тени переговорного процесса Луиша Каштру.

Дженнаро ГАТТУЗО



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Слухи о том, что «Шахтер» оценивает возможность назначения Дженнаро Гаттузо появились с подачи журналистов неаполитанского Canale 21. Именно этот источник проинформировал, что 43-летний легендарный в прошлом футболист «Милана» входит в сферу интересов «Шахтера», хотя заинтересованность в услугах Гаттузо также проявляют «Тоттенхэм» и «Фиорентина».

В способности «фиалок» договориться с Гаттузо сейчас существуют большие сомнения, а вот вариант с «Тоттенхэмом» наверняка будет для Дженнаро интересен. Работу в «Наполи» специалист не продолжит в любом случае, так как руководство неаполитанцев настроено в следующем сезоне поменять наставника, чтобы вернуть команду в когорту реальных претендентов на «золото» Серии А, а не борцов за еврокубковую зону.

До «Наполи» Гаттузо успел поработать с «Миланом», хотя этот опыт вряд ли можно называть успешным, а также был главным тренером «Пизы», «Палермо», греческого ОФИ и швейцарского «Сьона». Громких успехов у Гаттузо-тренера минимум – по сути, это лишь один Кубок Италии, завоеванный «Наполи» в сезоне-2019/20. Кроме того, игровой стиль команд Гаттузо вряд ли подойдет «Шахтеру», а потому эта информация изначально выглядит, как происки агентов, которые через имя «горняков», активно интересующихся итальянским рынком тренеров, стремятся повысить значимость своего клиента и, вероятно, выбить для него более «жирный» контракт в другом месте.

Паулу ФОНСЕКА

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О вероятности возвращения Паулу Фонсеки в «Шахтер» предстоящим летом сообщил один из отечественных источников, перу которого также принадлежит информация о том, что на пост коуча «горняков» рассматриваются шесть кандидатов. Кто конкретно входит в эту когорту, помимо Де Дзерби и Фонсеки, источник не раскрывает, что не делает информацию хоть сколько-нибудь стоящей, ведь двое указанных специалистов – это из категории тех, что находятся «на поверхности».

Почему Фонсеку ныне ассоциируют с «Шахтером» догадаться несложно. Прежде всего, португалец после двух лет работы в Италии, вероятнее всего, закончит сотрудничество с «Ромой», и летом будет подыскивать себе новый клуб. С учетом того, насколько успешно сложился украинский этап карьеры Фонсеки, а также факта определенной родственной связи наставника с нашей страной (супруга Паулу, напомним, является украинкой), предположить возвращение португальца в «Шахтер» - это вовсе не что-то из разряда фантастики.

Другое дело, что слишком много специалистов выказывали претензии Фонсеке в отношении проделанной тем работы в «Шахтере». Множество трофеев – это очень хорошо, но нынешний кадровый кризис много кто связывает именно с недочетами в работе Паулу, который не очень активно внедрял в схемы игры молодых талантов команды, из-за чего и мог произойти нынешний провал. Впрочем, это лишь гипотеза и далеко не факт, что ею просто не прикрывают очевидные тренерские недостатки в работе Луиша Каштру, команда которого после зимних сборов откровенно, что называется, не бежит.

Другое дело, что сам Фонсека наверняка хочет продолжить работать в Западной Европе. Португалец уже отказался возглавить московский «Спартак», где ему были готовы предложить очень щедрые условия, и пока оценивает варианты из клубов топ-чемпионатов. По слухам, это, прежде всего, «Наполи», «Ницца», «Кристал Пэлас» и «Лидс», где договариваться с Паулу будут готовы, если вдруг Марсело Бьелса решит не продлевать сотрудничество. Возвращение в Украину при реальной перспективе остаться в Серии А, либо же получить работу в английской Премьер-лиге, вряд ли прельстит Фонсеку, равно как и боссы «Шахтера» понимают, что прежней мотивации у Паулу в их клубе больше не будет.

Массимо КАРРЕРА

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57-летний Массимо Каррера наверняка также рассматривается в «Шахтере» в качестве потенциального преемника Луиша Каштру. В пользу версии с назначением этого специалиста говорит несколько факторов. Прежде всего, Каррера ныне находится без работы, а потому «горнякам» не придется платить отступные за его досрочный разрыв контракта. Кроме того, Каррера имеет немалый опыт совместной работы с Антонио Конте, а потому успел перенять некоторые методы у специалиста, входящего ныне в когорту топ-тренеров континента.

Немаловажно и то, что Массимо уже имеет опыт работы за пределами Италии – в частности, в восточноевропейском регионе, где с 2016 по 2018 годы он тренировал «Спартак», приведя москвичей к титулу чемпиона России впервые со времен команды Олега Романцева. Последние два года Каррера тренировал греческий АЕК, где, в частности, пересекался с украинскими легионерами Дмитрием Чигринским и Евгением Шаховым, а с февраля по апрель пытался наладить дела в скромном «Бари», который ныне выступает в итальянской Серии С.

Для Карреры возможность поработать с «Шахтером» однозначно будет хорошим вызовом в карьере. Другое дело, что уход этого специалиста из «Спартака» был довольно противоречивым, ведь там, после возвращения «красно-белым» чемпионства, тренер, по слухам, затребовал значительного расширения собственных полномочий, что привело к ухудшению результатов, росту напряжения внутри менеджмента и команды, а затем и увольнению Карреры. Впрочем, как минимум на коротком отрезке в год или два Массимо способен обеспечить «Шахтеру» хорошую встряску, в чем команда однозначно нуждается после финальных аккордов Луиша Каштру.

Клаудио РАНЬЕРИ

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Оговоримся сразу, что вариант с Клаудио Раньери ныне не фигурирует нигде. Но этот специалист, возможно, смог бы стать для нынешнего «Шахтера» таким себе Невио Скалой времен 2002 года. Помимо фантастического опыта, 69-летний итальянец способен сделать «горняков» тактически более гибкой командой, нежели она является нынче. В «Сампдории» Раньери, имея один из наименее ценных, с точки зрения аналитиков Transfermarkt, составов в Серии А держится на девятом месте в турнирной таблице, проигрывая только признанным грандам и «Сассуоло» Де Дзерби. При этом, «Фиорентину» и «Кальяри», которые практически вдвое дороже «Сампдории» по совокупной стоимости игроков, команда Раньери превосходит с очень пристойным запасом очков.

Важно, что за свою тренерскую карьеру Раньери удалось поработать в четырех из пяти топ-чемпионатах Европы. В родной Италии Клаудио тренировал такие известные коллективы как «Наполи», «Фиорентина», «Парма», «Ювентус», «Рома» и «Интер», в Испании – «Валенсию» и «Атлетико», в Англии – «Челси» и «Лестер», причем последних приводил к сенсационной победе в АПЛ-2015/16, а во Франции возглавлял «Монако». Однозначно, что приход Раньери в «Шахтер» стал бы знаковым, как для игроков команды, у которых авторитет нового наставника не вызывал бы вопросов, так и для всей лиги в целом. Можно лишь с восхищением представлять битву титанов, в которую реально превратилось бы соперничество «Шахтера» Раньери и «Динамо» Луческу.

P.S. Впрочем, как уже упоминалось выше в аспекте Сетьена и Каштру, не стоит полагать, что новый наставник «Шахтера» обязательно находится в вышеизложенном списке. С большой долей вероятности «горняков» возглавит кто-то из перечисленных специалистов, но точное имя нового главного тренера команды мы, скорее всего, узнаем уже после официального завершения сезона в УПЛ. По крайней мере, такой стратегии придерживаются в «Шахтере» в последние годы, памятуя, что спешка нужна лишь при ловле блох.