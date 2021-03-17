Фонсека отказался возглавить московский Спартак

Российский клуб хотел пригласить Паулу Фонсеку

  • 17.03.2021 21:38
  • 2762 просмотра
  • 4 комментария
Фонсека отказался возглавить московский Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Московский «Спартак» предлагал Паулу Фонсеке возглавить команду. В российском клубе в наставнике «Ромы» видели замену нынешнему тренеру Доменико Тедеско, который уйдет в конце сезона.

Однако Фонсека отклонил предложение «Спартака». Он хочет остаться в «Роме», контракт с которой истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, португалец покинет клуб, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Завтра, 18 марта «Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Шахтером».

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(12 голосов)

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Комментарии
    fan_007
    online
      fan_007, 17.03.2021 22:22
    -4
    Ну и зря. Из Ромы погонят, а с русских мог минимум 3,5 лимона евро чистыми вытрусить. А потом уже через 1-2 годика опять в Европу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 22:03
    +4
    Это каким нужно быть дол...бом чтобы даже предлагать поменять Рому на Шпартак?
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 17.03.2021 21:59
    0
    Где тут лайк поставить, хотя бы за это.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 21:55
    +2
    Ну и молодец.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.03.2021 22:03
    +4
    Это каким нужно быть дол...бом чтобы даже предлагать поменять Рому на Шпартак?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 17.03.2021 21:55
    +2
    Ну и молодец.
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 17.03.2021 21:59
    0
    Где тут лайк поставить, хотя бы за это.
    Ссылка
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