Фонсека отказался возглавить московский Спартак

Московский «Спартак» предлагал Паулу Фонсеке возглавить команду. В российском клубе в наставнике «Ромы» видели замену нынешнему тренеру Доменико Тедеско, который уйдет в конце сезона.

Однако Фонсека отклонил предложение «Спартака». Он хочет остаться в «Роме», контракт с которой истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, португалец покинет клуб, если не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Завтра, 18 марта «Рома» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Шахтером».