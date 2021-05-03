Гаттузо может возглавить Шахтер

Об интересе «горняков» к наставнику «Наполи» сообщают итальянские источники

  • 03.05.2021 09:53
  • 1314 просмотров
  • 6 комментариев
Гаттузо может возглавить Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Руководство «Шахтера» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды нынешнего коуча «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает портал areanapoli.it со ссылкой на программу Campania Sport, выходящую в эфире одной из местных радиостанций Canale 21.

«Пребывание Гаттузо в Неаполе – это вопрос, который уже закрыт: с четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб. Интерес к нему проявляли несколько команд: «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Шахтер» и другие. Украинцы также опрашивали Роберто Де Дзерби, который работает с «Сассуоло», - цитирует источник информацию журналистов, прозвучавшую в эфире.

Дженнаро Гаттузо 43 года. В качестве футболиста он прекрасно известен по играм за «Милан», которому отдал 13 лет профессиональной карьеры. Работу тренером начал в 2013 году в швейцарском «Сьоне». С ноября 2017 по май 2019 годов возглавлял «Милан», а с декабря 2019-го по нынешний момент работает в «Наполи», с которым в первом сезоне выиграл Кубок Италии.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что на пост наставника «Шахтера» рассматриваются шесть кандидатов.

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Источник — areanapoli.it

(7 голосов)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.05.2021 10:12
    0
    О, давайте Гаттузо, и при нынешнем составе Шахтёра, Зоря и Ворскла очень будут рады бороться за второе место.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 03.05.2021 10:10
    0
    Гаттузо?? Тренер не ахті... Де Дзербі на дві голови вище.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.05.2021 10:03
    +1
    напомнило Газмяс.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.05.2021 10:00
    +3
    Очередная утяра,а наймут Васю Кобина,бонусы тренеру будут платить киловатами
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 03.05.2021 09:58
    +4
    А Гаттузо в курсе об этом? Такие тренеры как он потребуют много денег на трансферы а население Украины не готово платить новые тарифы за обезьян для кротопомойки.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 03.05.2021 09:56
    +3
    Зовите охотников тут утка
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 03.05.2021 09:58
    +4
    А Гаттузо в курсе об этом? Такие тренеры как он потребуют много денег на трансферы а население Украины не готово платить новые тарифы за обезьян для кротопомойки.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.05.2021 10:00
    +3
    Очередная утяра,а наймут Васю Кобина,бонусы тренеру будут платить киловатами
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 03.05.2021 09:56
    +3
    Зовите охотников тут утка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.05.2021 10:03
    +1
    напомнило Газмяс.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 03.05.2021 10:12
    0
    О, давайте Гаттузо, и при нынешнем составе Шахтёра, Зоря и Ворскла очень будут рады бороться за второе место.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 03.05.2021 10:10
    0
    Гаттузо?? Тренер не ахті... Де Дзербі на дві голови вище.
    Ссылка
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