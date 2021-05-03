Гаттузо может возглавить Шахтер

Руководство «Шахтера» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды нынешнего коуча «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает портал areanapoli.it со ссылкой на программу Campania Sport, выходящую в эфире одной из местных радиостанций Canale 21.

«Пребывание Гаттузо в Неаполе – это вопрос, который уже закрыт: с четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб. Интерес к нему проявляли несколько команд: «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Шахтер» и другие. Украинцы также опрашивали Роберто Де Дзерби, который работает с «Сассуоло», - цитирует источник информацию журналистов, прозвучавшую в эфире.

Дженнаро Гаттузо 43 года. В качестве футболиста он прекрасно известен по играм за «Милан», которому отдал 13 лет профессиональной карьеры. Работу тренером начал в 2013 году в швейцарском «Сьоне». С ноября 2017 по май 2019 годов возглавлял «Милан», а с декабря 2019-го по нынешний момент работает в «Наполи», с которым в первом сезоне выиграл Кубок Италии.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что на пост наставника «Шахтера» рассматриваются шесть кандидатов.