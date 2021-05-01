На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран

Двое являются действующими главными тренерами команд Серии А

  • 01.05.2021 12:58
  • 3316 просмотров
  • 5 комментариев
На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Донецкому «Шахтеру», который в минувшем туре досрочно сложил с себя полномочия чемпиона Украины, осталось в чемпионате провести три матча – против СК «Днепр-1», «Миная» и «Ингульца». Эти игры будут последними на посту главного тренера «горняков» для Луиша Каштру и его тренерского штаба.

По данным источника, на данный момент в шорт-лист возможных новых тренеров «Шахтера» входит шесть специалистов из разных стран. Двое из них представляют итальянский чемпионат и являются действующими наставниками своих команд в Серии А.

По имеющейся информации, кроме тренера «Сассуоло» Де Дзерби, донецким клубом на должность главного тренера рассматривается вариант с возвращением в Киев нынешнего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, который с большой долей вероятности может завершить свою работу в Риме в конце нынешнего сезона.

Добавим, что Фонсека работал с «Шахтером» с 2016 по 2019 год, в течение которых трижды приводил донецкий клуб к чемпионскому титулу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 01.05.2021 14:02
    0
    Каштру вивів в команду в 1/2 ЛЄ, вибив з групи Інтер і переміг у двох матчах Реал.
    Під його команду підсилення не давали, жодних вагомих трансферів. Програв ДК чеміонат, бо ДК мало більшу мотивацію і були більш стабільними. Трохи втратили гравці мотивацію, коли зрозуміли, що ДК вже догнати.
    Тому я не розумію, чого от так зразу Каштру збираються виставити. Луческу мав також провальні моменти в ШД, але йом давали час.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 01.05.2021 13:51
    0
    Новость Ни о чем Фонсека не прийдет он выжал с той команды максимум,а сейчас команда развалена и команды сечас нет игроков нет,нужен тренер под которого дадут деньги на трансферы,например Де Дзерби,под которого купять Жереми Бога.Скорей всего не Фонсека второй из Италии а например Аллегри.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.05.2021 13:49
    +1
    Руководство Шахтера должно искать тренера, который мечтал бы работать в Шахтере, у которого была бы энергия, идеи и вдохновение творить....
    -
    Лобановский мечтал трудиться в Динамо Киев - поэтому получилось очень хорошо. Человек должен хотеть, мечтать и творчески делать... вкладывать душу в то, что делаешь.
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    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 01.05.2021 13:42
    0
    новость ниочем от Спорт юа......
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 13:32
    +3
    Черга...
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 13:32
    +3
    Черга...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.05.2021 13:49
    +1
    Руководство Шахтера должно искать тренера, который мечтал бы работать в Шахтере, у которого была бы энергия, идеи и вдохновение творить....
    -
    Лобановский мечтал трудиться в Динамо Киев - поэтому получилось очень хорошо. Человек должен хотеть, мечтать и творчески делать... вкладывать душу в то, что делаешь.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 01.05.2021 14:02
    0
    Каштру вивів в команду в 1/2 ЛЄ, вибив з групи Інтер і переміг у двох матчах Реал.
    Під його команду підсилення не давали, жодних вагомих трансферів. Програв ДК чеміонат, бо ДК мало більшу мотивацію і були більш стабільними. Трохи втратили гравці мотивацію, коли зрозуміли, що ДК вже догнати.
    Тому я не розумію, чого от так зразу Каштру збираються виставити. Луческу мав також провальні моменти в ШД, але йом давали час.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 01.05.2021 13:51
    0
    Новость Ни о чем Фонсека не прийдет он выжал с той команды максимум,а сейчас команда развалена и команды сечас нет игроков нет,нужен тренер под которого дадут деньги на трансферы,например Де Дзерби,под которого купять Жереми Бога.Скорей всего не Фонсека второй из Италии а например Аллегри.
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 01.05.2021 13:42
    0
    новость ниочем от Спорт юа......
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