На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран

Донецкому «Шахтеру», который в минувшем туре досрочно сложил с себя полномочия чемпиона Украины, осталось в чемпионате провести три матча – против СК «Днепр-1», «Миная» и «Ингульца». Эти игры будут последними на посту главного тренера «горняков» для Луиша Каштру и его тренерского штаба.
По данным источника, на данный момент в шорт-лист возможных новых тренеров «Шахтера» входит шесть специалистов из разных стран. Двое из них представляют итальянский чемпионат и являются действующими наставниками своих команд в Серии А.
По имеющейся информации, кроме тренера «Сассуоло» Де Дзерби, донецким клубом на должность главного тренера рассматривается вариант с возвращением в Киев нынешнего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, который с большой долей вероятности может завершить свою работу в Риме в конце нынешнего сезона.
Добавим, что Фонсека работал с «Шахтером» с 2016 по 2019 год, в течение которых трижды приводил донецкий клуб к чемпионскому титулу.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Під його команду підсилення не давали, жодних вагомих трансферів. Програв ДК чеміонат, бо ДК мало більшу мотивацію і були більш стабільними. Трохи втратили гравці мотивацію, коли зрозуміли, що ДК вже догнати.
Тому я не розумію, чого от так зразу Каштру збираються виставити. Луческу мав також провальні моменти в ШД, але йом давали час.
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Лобановский мечтал трудиться в Динамо Киев - поэтому получилось очень хорошо. Человек должен хотеть, мечтать и творчески делать... вкладывать душу в то, что делаешь.
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Лобановский мечтал трудиться в Динамо Киев - поэтому получилось очень хорошо. Человек должен хотеть, мечтать и творчески делать... вкладывать душу в то, что делаешь.
Під його команду підсилення не давали, жодних вагомих трансферів. Програв ДК чеміонат, бо ДК мало більшу мотивацію і були більш стабільними. Трохи втратили гравці мотивацію, коли зрозуміли, що ДК вже догнати.
Тому я не розумію, чого от так зразу Каштру збираються виставити. Луческу мав також провальні моменти в ШД, але йом давали час.
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