На пост наставника Шахтера претендуют 6 тренеров из разных стран

Донецкому «Шахтеру», который в минувшем туре досрочно сложил с себя полномочия чемпиона Украины, осталось в чемпионате провести три матча – против СК «Днепр-1», «Миная» и «Ингульца». Эти игры будут последними на посту главного тренера «горняков» для Луиша Каштру и его тренерского штаба.

По данным источника, на данный момент в шорт-лист возможных новых тренеров «Шахтера» входит шесть специалистов из разных стран. Двое из них представляют итальянский чемпионат и являются действующими наставниками своих команд в Серии А.

По имеющейся информации, кроме тренера «Сассуоло» Де Дзерби, донецким клубом на должность главного тренера рассматривается вариант с возвращением в Киев нынешнего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, который с большой долей вероятности может завершить свою работу в Риме в конце нынешнего сезона.

Добавим, что Фонсека работал с «Шахтером» с 2016 по 2019 год, в течение которых трижды приводил донецкий клуб к чемпионскому титулу.