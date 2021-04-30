Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер просматривает в Серии А не только Де Дзерби»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что с нового сезона у донецкого «Шахтера» будет новый тренер.

«По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у «Шахтера» с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по которому идет работа. Единственный вопрос - на сегодняшний день кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую «Шахтер» приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.

Некоторые из кандидатов медлят с ответом. Они смотрят на окончательную позицию «Шахтера» в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.

Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби - главного тренера «Сассуоло». Но на самом деле, «Шахтер» просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А», - подчеркнул Денисов.

Напомним, сейчас команду возглавляет Луиш Каштру. Португалец пришел на тренерский мостик «горняков» в середине 2019 года.