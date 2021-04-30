Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер просматривает в Серии А не только Де Дзерби»

По словам известного журналиста, «горняки» получат нового главного тренера

  • 30.04.2021 15:44
  • 1556 просмотров
  • 16 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер просматривает в Серии А не только Де Дзерби»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что с нового сезона у донецкого «Шахтера» будет новый тренер.

«По той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, у «Шахтера» с нового сезона будет новый главный тренер. Список претендентов достаточно конкретный, по которому идет работа. Единственный вопрос - на сегодняшний день кандидатура не утверждена. Стороны находятся в переговорах. Клуб общается сразу с несколькими тренерами.

Новый тренер должен будет акцентировать внимание на воспитанников клуба и на молодежи, которую «Шахтер» приобретает в Бразилии. Это воспитание и продажи. А для того, чтобы крупногабаритные продажи состоялись, нужно не только выигрывать титулы внутри страны, но и классно выступать на международной арене.

Некоторые из кандидатов медлят с ответом. Они смотрят на окончательную позицию «Шахтера» в УПЛ. Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ.

Чаще всего звучит фамилия Де Дзерби - главного тренера «Сассуоло». Но на самом деле, «Шахтер» просматривает в Серии А не только одного итальянца. Кандидатов из Серии А целых два. Оба кандидата активно работают с командами Серии А», - подчеркнул Денисов.

Напомним, сейчас команду возглавляет Луиш Каштру. Португалец пришел на тренерский мостик «горняков» в середине 2019 года.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 30.04.2021 16:29
    -1
    еще один кандидат из пармы мб
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.04.2021 16:26
    +1
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    А сколько вам понадобится "косметических ремонтов", чтобы обыгрывать Агробизнес и Львов, не говоря уже о Боруссии (М)? Или Марлос и Жуниор Мораес резко помолодеют и кардинально прибавят в игре? Даже хорошему тренеру понадобится время и новые сильные игроки. Одной молодёжью из Бразилии не выходит особо
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 30.04.2021 16:25
    +2
    Кто нибудь скажите ему, что очки эти не идут ему от слова СОВСЕМ )
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 30.04.2021 16:22
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    Опять ты со своим Реалом, ты уже забыл 10:0 от немцев? косметический ремонт
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 16:19
    +3
    Фото наче на пеніс окуляри наділи
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 16:16
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    Боярышника обкурился беженец?
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 30.04.2021 16:09
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    после вчерашней игры он наверное стал безработным так что он кандидат номер один в списке
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    -7
    SandroKing, 30.04.2021 15:58
    Да вы хоть Гвардиолу пригласите, но на строительство новой команды уйдут года.
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.04.2021 16:02
    -4
    Это радует.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 16:01
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    Не , Коваленку хочут на усиление прикупить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 16:01
    +4
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    Не , Коваленку хочут на усиление прикупить.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.04.2021 15:58
    -1
    Да вы хоть Гвардиолу пригласите, но на строительство новой команды уйдут года.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.04.2021 15:53
    +4
    Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ два матча. Шура, мы и так знаем, что без ЛЧ в Шахтер никто не придет, поэтому судьи "случайно" ошибаются в пользу второго места. Но карма не позволит сыграть в ЛЧ больше, чем два матча в квалификации. Разгромы по 7:0 по той же причине, что в чемпионате и не пахнет честной борьбой за зону ЛЧ.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    0
    Фонсека?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 15:50
    +4
    И поэтому окончательной позицией решили не рисковать и прибить Зарю сразу
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 30.04.2021 16:09
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    после вчерашней игры он наверное стал безработным так что он кандидат номер один в списке
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 16:01
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    Не , Коваленку хочут на усиление прикупить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 16:01
    +5
    euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    Фонсека?
    Не , Коваленку хочут на усиление прикупить.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.04.2021 15:53
    +4
    Для некоторых важно возглавить команду, которая сыграет в квалификации ЛЧ два матча. Шура, мы и так знаем, что без ЛЧ в Шахтер никто не придет, поэтому судьи "случайно" ошибаются в пользу второго места. Но карма не позволит сыграть в ЛЧ больше, чем два матча в квалификации. Разгромы по 7:0 по той же причине, что в чемпионате и не пахнет честной борьбой за зону ЛЧ.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 15:50
    +4
    И поэтому окончательной позицией решили не рисковать и прибить Зарю сразу
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 16:19
    +3
    Фото наче на пеніс окуляри наділи
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 30.04.2021 16:25
    +2
    Кто нибудь скажите ему, что очки эти не идут ему от слова СОВСЕМ )
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 30.04.2021 16:22
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    Опять ты со своим Реалом, ты уже забыл 10:0 от немцев? косметический ремонт
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.04.2021 16:16
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    Боярышника обкурился беженец?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.04.2021 16:26
    +1
    ZAKARPATFAN, 30.04.2021 16:06
    На строительство Динамо уйдут года. Сколько вам понадобиться лет чтобы играть на равных или обыгрывать такие команды как Вильяреал? И это на пике формы вы сейчас. А Шахтёр вон даже во время своего "дна" обыгрывает Реал. Это говорит о том что именно вам надо делать капремонт. А Шахтёр обойдётся быстреньким косметическим ремонтом
    А сколько вам понадобится "косметических ремонтов", чтобы обыгрывать Агробизнес и Львов, не говоря уже о Боруссии (М)? Или Марлос и Жуниор Мораес резко помолодеют и кардинально прибавят в игре? Даже хорошему тренеру понадобится время и новые сильные игроки. Одной молодёжью из Бразилии не выходит особо
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.04.2021 16:36
    0
    Опять болельщики ДЫРЫ обосрались. Даже фанат голубого ДНА, и сов А. Франков сказал что арбитр в эпизоде с Каргбо был прав, и действовал в рамках правил. Вытирайте ЖОПЫ, клоуны, Ахметов купил Франкова, это новая мулька дырявых.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.04.2021 15:58
    0
    Да вы хоть Гвардиолу пригласите, но на строительство новой команды уйдут года.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 15:52
    0
    Фонсека?
    Ссылка
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