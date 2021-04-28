Итальянский клуб пытается перехватить Де Дзерби у Шахтера

«Фиорентина» вступила в борьбу с «Шахтером» за главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Приоритетной кандидатурой для «Фиорентины» был наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Однако он пока что не определился с тем, покинет ли свой нынешний клуб в конце сезона.

«Фиорентина» же запланировала на лето большую перестройку в команде, поэтому хочет определиться с новым главным тренером как можно скорее. Сейчас команду возглавляет Джузеппе Якини, но в конце сезона он, скорее всего, будет уволен.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» предложил Де Дзерби 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Ожидается, что тренер «Сассуоло» примет решение по поводу своего будущего в течение 7-10 дней.