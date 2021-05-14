Два – точно, один – под вопросом. Кого Шахтер купит из Сассуоло

Руководство «Шахтера» гарантировало наставнику «Сассуоло» Роберто Де Дзерби приобретение сразу нескольких игроков итальянской команды на случай перехода тренера в украинский клуб.

Среди кандидатур, которые обсуждались «горняками» с Де Дзерби и были утверждены, ныне выделяется тройка из центрбека Марлона, центрального атакующего хава Филипа Джуричича, а также левого вингера Жереми Бога.

Первые двое станут игроками «Шахтера» в случае переезда Де Дзерби с весьма высокой долей вероятности, а вот по трансферу Бога есть определенные вопросы.

Отметим, что по оценкам портала Transfermarkt 25-летний Марлон стоит 6,5 миллионов евро, 29-летний Джуричич – 10 миллионов евро, а 24-летний Бога – 22 миллиона евро.