Два – точно, один – под вопросом. Кого Шахтер купит из Сассуоло

Донецкий клуб пообещал Роберто Де Дзерби подписать сразу нескольких его нынешних подопечных

  • 14.05.2021 09:31
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Два – точно, один – под вопросом. Кого Шахтер купит из Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Джуричич готов следовать за Де Дзерби

Руководство «Шахтера» гарантировало наставнику «Сассуоло» Роберто Де Дзерби приобретение сразу нескольких игроков итальянской команды на случай перехода тренера в украинский клуб.

Среди кандидатур, которые обсуждались «горняками» с Де Дзерби и были утверждены, ныне выделяется тройка из центрбека Марлона, центрального атакующего хава Филипа Джуричича, а также левого вингера Жереми Бога.

Первые двое станут игроками «Шахтера» в случае переезда Де Дзерби с весьма высокой долей вероятности, а вот по трансферу Бога есть определенные вопросы.

Отметим, что по оценкам портала Transfermarkt 25-летний Марлон стоит 6,5 миллионов евро, 29-летний Джуричич – 10 миллионов евро, а 24-летний Бога – 22 миллиона евро.

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Источник — Il Resto del Carlino

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