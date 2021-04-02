Ювентус готов купить хавбека Сассуоло за €40 миллионов

Туринский «Ювентус» заинтересован в выкупе контракта 23-летнего опорного полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Сассуоло» хочет получить за своего футболиста €40 миллионов. «Ювентус» намерен включить в сделку 21-летнего защитника Джанлуку Фработту и 20-летнего полузащитника Николо Фаджоли.

В текущем сезоне Локателли провел за «Сассуоло» 25 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года.