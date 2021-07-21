ОФИЦИАЛЬНО: Владислав Хамелюк — игрок Львова

23-летний украинский полузащитник Владислав Хамелюк подписал контракт со Львовом. Соглашение рассчитано на два года.

Предыдущим клубом футболиста был донецкий «Олимпик», за который он сыграл 4 матча.

Ранее выступал в составе одесского «Черноморца». В 47-ми матчах за одесситов забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.