Мариуполь подписал еще двух игроков Шахтера

Ряды «Мариуполя» пополнили воспитанники «Шахтера» Денис Свитюха и Артем Холод. Футболисты будут выступать на правах аренды до конца сезона.

Денис Свитюха родился 8 февраля 2002 года в поселке Максимильяновка (Донецкая область). Воспитанник Академии ФК «Шахтер». Рост – 186 см, вес – 78 кг. Амплуа – полузащитник, нападающий. В сезоне 2019/20 Денис провел 12 игр за «Шахтер» в юношеском первенстве, в которых забил 2 гола. В минувшем сезоне в активе Свитюхи 2 гола в 6-ти матчах юношеского первенства, а также 21 матч (плюс 2 гола) в молодежном чемпионате. Денис дважды сыграл за «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА. Игрок юниорской сборной Украины.

Артем Холод родился 22 января 2000 года в Харькове. Воспитанник Академии ФК «Металлист» (до 2016 года), Академии ФК «Шахтер» (2016-2017 годы). Рост – 182 см, вес – 74 кг. Амплуа – полузащитник. За юношескую и молодежную команды «горняков» провел 72 матча, в которых отметился 11-ю голами. В Юношеской лиге УЕФА Холод принял участие в 10-ти играх.

В минувшем сезоне Артем провел 19 игр (1 гол) за «Металлист 1925» в Первой лиге. За юниорскую сборную Украины футболист провел 21 игру (6 голов), за сборную U-19 – 5 игр, 2 гола.