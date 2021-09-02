Черноморец арендовал еще одного игрока Динамо

«Черноморец» арендовал еще одного игрока киевского «Динамо». Речь идет о 23-летнем защитнике Романе Вантухе. Суммарно это уже 15-й игрок «Динамо», которого «Черноморец» взял в аренду на нынешний сезон.

Официально «Черноморец» не объявлял об аренде Вантуха. Но вчера, 1 сентября, игрок был внесен в заявку команды на сезон в УПЛ:

Прошлый сезон Вантух провел в аренде в «Александрии». На его счету 1 гол и 2 ассиста в 17 матчах УПЛ.