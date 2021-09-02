Черноморец арендовал еще одного игрока Динамо

Роман Вантух проведет сезон в одесском клубе

  • 02.09.2021 12:23
  • 1193 просмотра
  • 6 комментариев
Черноморец арендовал еще одного игрока Динамо
© ФК Александрия. Роман Вантух

«Черноморец» арендовал еще одного игрока киевского «Динамо». Речь идет о 23-летнем защитнике Романе Вантухе. Суммарно это уже 15-й игрок «Динамо», которого «Черноморец» взял в аренду на нынешний сезон.

Официально «Черноморец» не объявлял об аренде Вантуха. Но вчера, 1 сентября, игрок был внесен в заявку команды на сезон в УПЛ:

Прошлый сезон Вантух провел в аренде в «Александрии». На его счету 1 гол и 2 ассиста в 17 матчах УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    romario1501
    online
    romario1501, 02.09.2021 12:51
    0
    Venom, 02.09.2021 12:36
    плекс а как лучше арендуполец или шахтеролист1925?
    шахтароГлист ))
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 02.09.2021 12:41
    0
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 12:37
    -2
    Супрягу тож переведут в Одессу под финиш окна
    Ссылка
    Venom
    online
    Venom, 02.09.2021 12:36
    +3
    Bulba_sumkin, 02.09.2021 12:23
    Чернодырец, или дыроморец?🤷🏻‍♂️
    плекс а как лучше арендуполец или шахтеролист1925?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 02.09.2021 12:35
    -3
    Bulba_sumkin, 02.09.2021 12:23
    Чернодырец, или дыроморец?🤷🏻‍♂️
    Двойное
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 02.09.2021 12:23
    -4
    Чернодырец, или дыроморец?🤷🏻‍♂️
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности