ОФИЦИАЛЬНО. Колос отправил полузащитника в состав Львова

Клуб УПЛ «Львов» объявил об аренде полузащитника «Колоса» Станислава Сорокина.
21-летний игрок перешел в новую команду на правах годичной аренды. У «Львова» будет возможность выкупить контракт Сорокина.
В нынешнем сезоне Ставнислав провел за «Колос» 1 матч. В прошлом чемпионате выступал в Первой лиге за «Кремень».
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Источник — ФК Львов
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