ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех вратарей и двух игроков атаки

Клуб «Минай», который в последний момент вернулся в УПЛ, продолжает спешно комплектовать состав перед первым матчем сезона.
Контракты подписали сразу три вратаря: 27-летний Герман Пеньков, 24-летний Даниил Кучер и 18-летний Александр Кемкин.
Кроме того, контракты с клубом подписали атакующий хавбек Богдан Коваленко и форвард Дмитрий Билоног. 24-летний Богдан ранее выступал за «Черноморец» и «Черкащину», а также успел поиграть на Кипре и в Латвии.
26-летний Дмитрий играл за «Зирку» и «Олимпик». Перешел в новую команду на правах аренды из «Металлиста».
Источник — ФК Минай
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