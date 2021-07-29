ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех вратарей и двух игроков атаки

Клуб массово подписывает новых игроков

  • 29.07.2021 20:05
  • 1965 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал трех вратарей и двух игроков атаки
© fcminaj.com

Клуб «Минай», который в последний момент вернулся в УПЛ, продолжает спешно комплектовать состав перед первым матчем сезона.

Контракты подписали сразу три вратаря: 27-летний Герман Пеньков, 24-летний Даниил Кучер и 18-летний Александр Кемкин.

Кроме того, контракты с клубом подписали атакующий хавбек Богдан Коваленко и форвард Дмитрий Билоног. 24-летний Богдан ранее выступал за «Черноморец» и «Черкащину», а также успел поиграть на Кипре и в Латвии.

26-летний Дмитрий играл за «Зирку» и «Олимпик». Перешел в новую команду на правах аренды из «Металлиста».

Ранее «Минай» подписал 10 новичков.

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Источник — ФК Минай

(7 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.07.2021 21:03
    0
    Клуб - "Сливной бачок"
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.07.2021 21:03
    0
    Клуб - "Сливной бачок"
    Ссылка
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