ОФИЦИАЛЬНО. Денис Антюх - игрок Динамо

«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта на 4 года с фланговым атакующим полузащитником Денисом Антюхом.

23-летний игрок находился на просмотре, а его контракт принадлежал «Колосу».

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 500 тысяч евро, если Антюх подойдет наставнику Мирче Луческу. О сумме перехода клуб не информирует.

Во время контрольных матчей за «Динамо» забил 2 гола.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Кроме Антюха на просмотре в команде находится форвард Владислав Кулач.