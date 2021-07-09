ОФИЦИАЛЬНО. Денис Антюх - игрок Динамо

«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта на 4 года с фланговым атакующим полузащитником Денисом Антюхом.
23-летний игрок находился на просмотре, а его контракт принадлежал «Колосу».
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 500 тысяч евро, если Антюх подойдет наставнику Мирче Луческу. О сумме перехода клуб не информирует.
Во время контрольных матчей за «Динамо» забил 2 гола.
В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.
Кроме Антюха на просмотре в команде находится форвард Владислав Кулач.
Источник — ФК Динамо Киев
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Максим дочка Форевки
тот как раз хвастался что у него дочка медалистка , медаль - за слабоумие и отвагу
родственник твой какой то?
а вот взять лигу s/e/x/меньшинств - это без сомнения
Тамм - это. кто, твой парень?
он финн?
Тамм - это. кто, твой парень?
он финн?
Но он самый стабильный игрок Колоса за 2 сезона.
Заслужил повышение.
Тем более его сезоны в колосе.
Банку которую он забил Динамо.
Помню как он вам нервы трепал когда ничью вы сказали зимой. 1:1.
Я ещё зимой хотел чтобы он перешел.
Плюс де пена скорее всего уйдет.
Очень нравился в этом сезоне.
И на сборах отлично проявил себя.
Кстати вероятность большая что может стать сборником на проблемной позиции слева в полузащите
Ржавые, обсуждайте лучше ваших педриньо!
Удачи !
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