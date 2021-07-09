ОФИЦИАЛЬНО. Денис Антюх - игрок Динамо

Вингер оформил контракт с киевским клубом

  • 09.07.2021 16:21
  • 6650 просмотров
  • 50 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Антюх - игрок Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте сообщило о подписании контракта на 4 года с фланговым атакующим полузащитником Денисом Антюхом.

23-летний игрок находился на просмотре, а его контракт принадлежал «Колосу».

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 500 тысяч евро, если Антюх подойдет наставнику Мирче Луческу. О сумме перехода клуб не информирует.

Во время контрольных матчей за «Динамо» забил 2 гола.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Кроме Антюха на просмотре в команде находится форвард Владислав Кулач.

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Источник — ФК Динамо Киев

(21 голос)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 17:46
    0
    Поздравляю с трансфером!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 09.07.2021 17:43
    0
    _smart--Forever_, 09.07.2021 17:36
    Уссатый- полосатый, а вспомни как вы брали за обе щ..ки в позапрошлом сезоне у Десны, Днепра-1 и Колоса
    "Позапрошлому сезоні") А сезонів 7 назад ви були постійними " клієнтами" Дніпра, а ще колись Динамо Шахтар не помічало. Може ще згадати, що було за часів совка?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:40
    -2
    Роман Порывай, 09.07.2021 17:39
    "ПобЕрается", " побЕрушек". Макс і форевка однаково безграмотні чи це таки одна людина?
    я думаю это семья одна
    Максим дочка Форевки
    тот как раз хвастался что у него дочка медалистка , медаль - за слабоумие и отвагу
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 09.07.2021 17:39
    -2
    "ПобЕрается", " побЕрушек". Макс і форевка однаково безграмотні чи це таки одна людина?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:38
    -1
    забавно, как только на ветку приходят болельщики шахтера, ветка скатывается в обсуждение гениталий
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:38
    -1
    _smart--Forever_, 09.07.2021 17:36
    Уссатый- полосатый, а вспомни как вы брали за обе щ..ки в позапрошлом сезоне у Десны, Днепра-1 и Колоса
    зачем ? это тебе нравится вспоминать у кого ты брал
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:37
    -2
    M@_ks7777____, 09.07.2021 17:33
    женщинаФаня а что это ты закрыл свой рот,что методички ещё не выдали вам как вы побераетесь у спортивного клуба армии россии *ROFL
    я вроде спросил у тебя кто такой Тамм?
    родственник твой какой то?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.07.2021 17:37
    -1
    Игрок хороший, главное чтобы по арендам не пошел.
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 17:36
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    А копанке обижающей как обычно брать у Агробизнеса
    Уссатый- полосатый, а вспомни как вы брали за обе щ..ки в позапрошлом сезоне у Десны, Днепра-1 и Колоса
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 17:33
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    Вызовите кинолога , тут 🐕‍🦺 собака что то сказать нам пытается
    женщинаФаня а что это ты закрыл свой рот,что методички ещё не выдали вам как вы побераетесь у спортивного клуба армии россии *ROFL
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    -2
    Predator, 09.07.2021 17:18
    Вот это усиление для помойки . Теперь дырявым можно брать ЛЧ
    А копанке обижающей как обычно брать у Агробизнеса
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    -3
    M@_ks7777____, 09.07.2021 17:16
    ТамМ это твоя жена ПрошкуРа со споРтивного клуба армии России.ПОБЕРАТСЯ НОРМАЛЬНО У ОКУПААНТА ???А НУ КА РАСКАЖИ ЖЕНЩИНА НАМ ??ТОЛЬКО НЕ СЛИВАЙСЯ ОТВЕЧАЙ БОТЯРА
    Вызовите кинолога , тут 🐕‍🦺 собака что то сказать нам пытается
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 17:26
    -1
    Predator, 09.07.2021 17:18
    Вот это усиление для помойки . Теперь дырявым можно брать ЛЧ
    Лигу Чемпионов - это вряд-ли,
    а вот взять лигу s/e/x/меньшинств - это без сомнения
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.07.2021 17:18
    -2
    Вот это усиление для помойки . Теперь дырявым можно брать ЛЧ
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 17:16
    -2
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:13
    Как Тамм поберается у московского ЦСКА?
    Тамм - это. кто, твой парень?
    он финн?
    ТамМ это твоя жена ПрошкуРа со споРтивного клуба армии России.ПОБЕРАТСЯ НОРМАЛЬНО У ОКУПААНТА ???А НУ КА РАСКАЖИ ЖЕНЩИНА НАМ ??ТОЛЬКО НЕ СЛИВАЙСЯ ОТВЕЧАЙ БОТЯРА
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 17:15
    -4
    Усадят на банку, абы ДинамЕ не забивал.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 09.07.2021 17:14
    -1
    Надеюсь контракт подписал на миллионы, ну чтоб желание улучшать свою игру не было....
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 17:13
    -6
    M@_ks7777____, 09.07.2021 17:08
    Как Тамм поберается у московского ЦСКА,а ну-ка ЖенщинаФаня расскажи ???
    Как Тамм поберается у московского ЦСКА?
    Тамм - это. кто, твой парень?
    он финн?
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 17:08
    -1
    _smart--Forever_, 09.07.2021 17:08
    Давай пока мы посмеёмся с вас - дырявых поберушек
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 17:08
    -2
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:05
    я про Антюха, не тормози, блохастый
    Как Тамм поберается у московского ЦСКА,а ну-ка ЖенщинаФаня расскажи ???
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 17:03
    +2
    M@_ks7777____, 09.07.2021 16:53
    Разпятилетние ,нет денег ну вы держитесь ,надеюсь гол в группе лиги чемпионов может забьёте с перепугу
    Чудо в перьях, вы для начала попадите в эту ЛЧ
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 09.07.2021 16:58
    +2
    удачи,парню! держись и не ведись на "философию мажоров",не становись рогопилом!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 16:49
    +2
    ENJOY--, 09.07.2021 16:39
    ой ладно.. подождем, сколько таких антюхов по упл бродит))
    Все от него зависит конечно.
    Но он самый стабильный игрок Колоса за 2 сезона.
    Заслужил повышение.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 09.07.2021 16:26
    +2
    Топ, виділявся ще за Колос💪💪💪 Майбутній гравець збірної😉
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 16:51
    +1
    UKRAINE FAN, 09.07.2021 16:39
    Хреново идут дела если рады таким трансферам.
    Смотри я радуюсь соответствию того что я увидел на сборах и приобретению.
    Тем более его сезоны в колосе.
    Банку которую он забил Динамо.
    Помню как он вам нервы трепал когда ничью вы сказали зимой. 1:1.
    Я ещё зимой хотел чтобы он перешел.
    Плюс де пена скорее всего уйдет.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 16:48
    +1
    ENJOY--, 09.07.2021 16:41
    хороший ник, надеюсь будет руководством футболистам
    То моя мантра))))
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 16:39
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 16:32
    Если проявит себя то для сборной просто находка, примерно как порт))))
    ой ладно.. подождем, сколько таких антюхов по упл бродит))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.07.2021 16:39
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 16:25
    Все по делу.
    Очень нравился в этом сезоне.
    И на сборах отлично проявил себя.
    Кстати вероятность большая что может стать сборником на проблемной позиции слева в полузащите
    Хреново идут дела если рады таким трансферам.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.07.2021 17:46
    0
    Поздравляю с трансфером!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 09.07.2021 17:43
    0
    _smart--Forever_, 09.07.2021 17:36
    Уссатый- полосатый, а вспомни как вы брали за обе щ..ки в позапрошлом сезоне у Десны, Днепра-1 и Колоса
    "Позапрошлому сезоні") А сезонів 7 назад ви були постійними " клієнтами" Дніпра, а ще колись Динамо Шахтар не помічало. Може ще згадати, що було за часів совка?
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 17:36
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    А копанке обижающей как обычно брать у Агробизнеса
    Уссатый- полосатый, а вспомни как вы брали за обе щ..ки в позапрошлом сезоне у Десны, Днепра-1 и Колоса
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 17:33
    0
    __Funny_Cat, 09.07.2021 17:27
    Вызовите кинолога , тут 🐕‍🦺 собака что то сказать нам пытается
    женщинаФаня а что это ты закрыл свой рот,что методички ещё не выдали вам как вы побераетесь у спортивного клуба армии россии *ROFL
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 09.07.2021 17:02
    0
    Антюх очень понравился на первых сборах. Вполне заслужил!
    Ржавые, обсуждайте лучше ваших педриньо!
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 16:50
    0
    Алексей Ильин, 09.07.2021 16:42
    На своём фланге один из лучших в УПЛ, норм подписание
    один из лучших за 500к.. как то все грустно у нас
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 09.07.2021 16:42
    0
    На своём фланге один из лучших в УПЛ, норм подписание
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 16:41
    0
    Может наконец тот в сборной закроет проблемную позицию
    Удачи !
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 16:41
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 16:32
    Если проявит себя то для сборной просто находка, примерно как порт))))
    хороший ник, надеюсь будет руководством футболистам
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.07.2021 16:38
    0
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 09.07.2021 16:31
    Шкурин с Армии России ,Антюх с колоса!В этом сезоне можно выиграть и ЛЧ
    та куда нам до ФК Педринья
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 09.07.2021 16:32
    0
    Це бомба, чекаю підписання Морозюка і всі трансферні питання можна вважати закритими, в де Дзербі нуль шансів.
    Ссылка
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 16:30
    0
    После подписания надо отпустить парня потусить на Ибицу. Пусть привыкает к шикарной жизни
    Ссылка
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