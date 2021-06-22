Источник: Игрок Колоса пройдет первый этап предсезонной подготовки с Динамо

Мирча Луческу хочет посмотреть Дениса Антюха в деле

  • 22.06.2021 10:48
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Источник: Игрок Колоса пройдет первый этап предсезонной подготовки с Динамо
© UA-Football. Денис Антюх

Полузащитник «Колоса» Денис Антюх пройдет первый этап предсезонной подготовки в киевском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«По договоренности президентов «Динамо» и «Колоса», левый вингер последних Денис Антюх пройдет первый этап предсезонки в «Динамо». Луческу изъявил желание попробовать Антюха в деле», – сказано в сообщении.

Ранее другой источник сообщал, что Антюх действительно находится на просмотре в «Динамо». 

В зимнее трансферное окно «бело-синие» уже хотели арендовать Антюха, о чем сообщал президент ковалевского клуба Андрей Засуха. Тогда футболиста не отпустили в Киев.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

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Источник — Telegram

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