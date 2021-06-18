Полузащитник Колоса находится на просмотре в Динамо

На просмотре в киевском «Динамо» находится полузащитник «Колоса» Денис Антюх.

23-летний футболист тренируется вместе с игроками «Динамо», которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.

В зимнее трансферное окно «Динамо» уже хотело арендовать Антюха, о чем сообщал президент ковалевского клуба Андрей Засуха. Тогда футболиста не отпустили в Киев.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.