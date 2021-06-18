Полузащитник Колоса находится на просмотре в Динамо

На просмотре в киевском «Динамо» находится полузащитник «Колоса» Денис Антюх.
23-летний футболист тренируется вместе с игроками «Динамо», которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.
В зимнее трансферное окно «Динамо» уже хотело арендовать Антюха, о чем сообщал президент ковалевского клуба Андрей Засуха. Тогда футболиста не отпустили в Киев.
В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.
Источник — Динамомания
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Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
Очень толково будет как раз под лимит.
Нам нужны Литовченко и Михайличенко - кентавры, способные наносить мощные дальние удары.
Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
Нам нужны Литовченко и Михайличенко - кентавры, способные наносить мощные дальние удары.
Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
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