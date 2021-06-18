Полузащитник Колоса находится на просмотре в Динамо

Денис Антюх тренируется вместе с игроками столичного клуба

  • 18.06.2021 21:08
  • 4300 просмотров
  • 6 комментариев
Полузащитник Колоса находится на просмотре в Динамо
© ФК Колос. Денис Антюх

На просмотре в киевском «Динамо» находится полузащитник «Колоса» Денис Антюх.

23-летний футболист тренируется вместе с игроками «Динамо», которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.

В зимнее трансферное окно «Динамо» уже хотело арендовать Антюха, о чем сообщал президент ковалевского клуба Андрей Засуха. Тогда футболиста не отпустили в Киев.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 21:47
    -1
    FunnyCat__, 18.06.2021 21:29
    Чем если не секрет ? Без подкопа
    Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
    Ну когда допустим против шахтера сам кинул троих.
    Очень толково будет как раз под лимит.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 18.06.2021 21:47
    +2
    Усиление
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.06.2021 21:42
    0
    Не вижу смысла совершенно. Полузащита должна участвовать и в атаке и в защите.
    Нам нужны Литовченко и Михайличенко - кентавры, способные наносить мощные дальние удары.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 21:29
    0
    Trasher311987, 18.06.2021 21:27
    Мне этот игрок нравится.
    Чем если не секрет ? Без подкопа
    Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.06.2021 21:27
    -1
    Вот это я понимаю уровень трансферов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.06.2021 21:27
    -3
    Мне этот игрок нравится.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 18.06.2021 21:47
    +2
    Усиление
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.06.2021 21:42
    0
    Не вижу смысла совершенно. Полузащита должна участвовать и в атаке и в защите.
    Нам нужны Литовченко и Михайличенко - кентавры, способные наносить мощные дальние удары.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 18.06.2021 21:29
    0
    Trasher311987, 18.06.2021 21:27
    Мне этот игрок нравится.
    Чем если не секрет ? Без подкопа
    Слышал что его ещё зимой хотели , но он мне вообще не запомнился в этой УПЛ , хотя я не следил за Колосом особо
    Ссылка
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