Динамо хотело арендовать вингера Колоса

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о том, что «Динамо» Киев обращалось по поводу аренды вингера Дениса Антюха.
«Динамо» зимой хотело взять Антюха в аренду. Оценил его в 1 миллион долларов, чтобы «Динамо» не забрало. Сказал Игорю Михайловичу: «А я с кем останусь»? А он говорит: «Мы же только в аренду».
«Нет, у вас там много игроков. У нас с Суркисом нормальные отношения, давние», - сказал Засуха.
Контракт 23-летнего Антюха завершается в конце 2022 года.
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Источник — Вацко Light
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Сейчас, когда вижу Лучкевича, каждый раз на смех пробирает. Антюху не повезло, а тот сам отказался.
Сейчас, когда вижу Лучкевича, каждый раз на смех пробирает. Антюху не повезло, а тот сам отказался.
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