Динамо хотело арендовать вингера Колоса

Денис Антюх мог оказаться в составе киевлян

  • 05.04.2021 18:11
  • 3383 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо хотело арендовать вингера Колоса
© koloskovalivka.com

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о том, что «Динамо» Киев обращалось по поводу аренды вингера Дениса Антюха.

«Динамо» зимой хотело взять Антюха в аренду. Оценил его в 1 миллион долларов, чтобы «Динамо» не забрало. Сказал Игорю Михайловичу: «А я с кем останусь»? А он говорит: «Мы же только в аренду».

«Нет, у вас там много игроков. У нас с Суркисом нормальные отношения, давние», - сказал Засуха.

Контракт 23-летнего Антюха завершается в конце 2022 года.

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Источник — Вацко Light

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.04.2021 19:22
    +1
    Хороший игрок
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.04.2021 19:03
    0
    он даже по меркам Колоса так себе, куда еще в Динамо? Слабо верится
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.04.2021 18:56
    0
    Странно, впрочем можно было просить 2-3 взамен в аренду, если конечно зп их потянули бы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 18:38
    0
    В Динамо своих правых вингеров хоть греблю гати. Цыганков, Родригес, Леднев, Караваев, Клейтон и в аренде перспективный Цитаишвили. И перспективная молодежь Завгородний и Гадзюк.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 05.04.2021 18:22
    +1
    А сам игрок как рад то.
    Сейчас, когда вижу Лучкевича, каждый раз на смех пробирает. Антюху не повезло, а тот сам отказался.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.04.2021 19:22
    +1
    Хороший игрок
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 05.04.2021 18:22
    +1
    А сам игрок как рад то.
    Сейчас, когда вижу Лучкевича, каждый раз на смех пробирает. Антюху не повезло, а тот сам отказался.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.04.2021 19:03
    0
    он даже по меркам Колоса так себе, куда еще в Динамо? Слабо верится
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.04.2021 18:56
    0
    Странно, впрочем можно было просить 2-3 взамен в аренду, если конечно зп их потянули бы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.04.2021 18:38
    0
    В Динамо своих правых вингеров хоть греблю гати. Цыганков, Родригес, Леднев, Караваев, Клейтон и в аренде перспективный Цитаишвили. И перспективная молодежь Завгородний и Гадзюк.
    Ссылка
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