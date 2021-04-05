Динамо хотело арендовать вингера Колоса

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о том, что «Динамо» Киев обращалось по поводу аренды вингера Дениса Антюха.

«Динамо» зимой хотело взять Антюха в аренду. Оценил его в 1 миллион долларов, чтобы «Динамо» не забрало. Сказал Игорю Михайловичу: «А я с кем останусь»? А он говорит: «Мы же только в аренду».

«Нет, у вас там много игроков. У нас с Суркисом нормальные отношения, давние», - сказал Засуха.

Контракт 23-летнего Антюха завершается в конце 2022 года.