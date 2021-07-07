Пятый новичок. Металлист 1925 подписал защитника

Виталий Ермаков усилили команду УПЛ

  • 07.07.2021 17:12
  • 898 просмотров
  • 1 комментарий
Пятый новичок. Металлист 1925 подписал защитника
© metalist1925.com

«Металлист 1925» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с клубом оформил центральный защитник Виталий Ермаков.

29-летний игрок в минувшем сезоне выступал в составе «Десны». Отыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Ранее «Металлист 1925» подписал Дениса Шелихова, Евгения Протасова, Максима Задераку и Ростислава Русина.

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Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.07.2021 17:24
    0
    Интересно, в Десне к старту УПЛ хоть кто-то останется или молодежью будут играть, как Александрия.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.07.2021 17:24
    0
    Интересно, в Десне к старту УПЛ хоть кто-то останется или молодежью будут играть, как Александрия.
    Ссылка
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