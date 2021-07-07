Пятый новичок. Металлист 1925 подписал защитника

«Металлист 1925» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с клубом оформил центральный защитник Виталий Ермаков.
29-летний игрок в минувшем сезоне выступал в составе «Десны». Отыграл 16 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Металлист 1925» подписал Дениса Шелихова, Евгения Протасова, Максима Задераку и Ростислава Русина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.