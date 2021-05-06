Заря подписала бразильского нападающего

Бронзовый призер чемпионата Украины – «Заря» пополнилась нападающим из Бразилии. Игроком клуба стал 17-летний нападающий Гильерме Энрике.
Контракт с игроком подписан на три года.
Ранее Гильерме выступал за «Ботафого» U-17 (30 матчей 7 голов) и U-20 (2 матча 2 гола).
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Источник — ФК Заря
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