Заря подписала бразильского нападающего

17-летний форвард Гильерме Энрике стал игроком луганского клуба

  • 06.05.2021 11:59
  • 1724 просмотра
  • 5 комментариев
Заря подписала бразильского нападающего
© ФК Заря. Гильерме Энрике

Бронзовый призер чемпионата Украины – «Заря» пополнилась нападающим из Бразилии. Игроком клуба стал 17-летний нападающий Гильерме Энрике.

Контракт с игроком подписан на три года.

Ранее Гильерме выступал за «Ботафого» U-17 (30 матчей 7 голов) и U-20 (2 матча 2 гола).

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Источник — ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 06.05.2021 12:49
    0
    salamanka1982, 06.05.2021 12:37
    чувак явно скрывает возраст. в бразилии это возможно. судя по фоту ему уже под 30. думаю 1992 года рождения тип где-то
    якщо важко пашуть, то теж виглядають старше. Футболісти багато хто виглядають більше свого віку.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:38
    +1
    Мої улюбленіші трансфери Зорі на сьогодні це були Юрі, Рафаель і Форстер. Дуже шкода що коли пристойні футболісти приходять в Зорю, вони швидко її залишають з різних причин. До речі Абу Ханна теж нічого, але теж покидає Зорю після закінчення чемпу.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.05.2021 12:37
    0
    чувак явно скрывает возраст. в бразилии это возможно. судя по фоту ему уже под 30. думаю 1992 года рождения тип где-то
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 06.05.2021 12:33
    +1
    У вас год потерялся по пути из заголовка к статье
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    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 06.05.2021 12:30
    +2
    Для Зорі може бути досить пристойним підсиленням, подивимось.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 06.05.2021 12:30
    +2
    Для Зорі може бути досить пристойним підсиленням, подивимось.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:38
    +1
    Мої улюбленіші трансфери Зорі на сьогодні це були Юрі, Рафаель і Форстер. Дуже шкода що коли пристойні футболісти приходять в Зорю, вони швидко її залишають з різних причин. До речі Абу Ханна теж нічого, але теж покидає Зорю після закінчення чемпу.
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 06.05.2021 12:33
    +1
    У вас год потерялся по пути из заголовка к статье
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 06.05.2021 12:49
    0
    salamanka1982, 06.05.2021 12:37
    чувак явно скрывает возраст. в бразилии это возможно. судя по фоту ему уже под 30. думаю 1992 года рождения тип где-то
    якщо важко пашуть, то теж виглядають старше. Футболісти багато хто виглядають більше свого віку.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.05.2021 12:37
    0
    чувак явно скрывает возраст. в бразилии это возможно. судя по фоту ему уже под 30. думаю 1992 года рождения тип где-то
    Ссылка
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