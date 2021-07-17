Один ассист на двоих. Черниговскую Десну покинули два защитника

Черниговскую «Десну» покинули два защитника – Константин Дима и Артем Сухоцкий.

28-летний Артем Сухоцкий присоединился к команде в феврале 2021 года. За 10 матчей он отдал одну голевую передачу.

21-летний Константин Дима играл за черниговский клуб с января 2021 года. Румын провел только один поединок за «Десну».