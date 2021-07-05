ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал румынского голкипера

Валентин Кожокару продолжит карьеру в украинском клубе

  • 05.07.2021 15:13
  • 852 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Днепр-1 подписал румынского голкипера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Днепр-1» подписал 25-летнего румынского голкипера Валентина Кожокару. Соглашение с игроком рассчитано на 2 года.

Валентин Кожокару родился 1 октября 1995 в Бухаресте и выступал за юношеские команды местных «Динамо» и «Стяуа». С 2011 по 2016 годы играл за «Стяуа», в составе которого провел в чемпионате страны 19 матчей (пропустил 18 мячей), в Кубке страны — 13 матчей (5 пропущенных мячей), в еврокубках — 6 матчей (12 пропущенных мячей), в Суперкубке Румынии 1 матч (1 пропущенный мяч).

Сезон 2016/17 провел в Серии А за «Кротоне», но ни одного матча не сыграл.

Далее последовал переход в итальянский клуб «Фрозиноне», а затем в кипрский клуб «Аполлон», но и за эти команды Валентин не провел ни одного матча. Начиная со второй части сезона 2017/18 и до сезона 2020/21 он выступал за румынскую команду «Виторул» из Констанцы с годовой арендой в «Волунтари». За это время он провел в чемпионате Румынии 91 матч (88 пропущенных мячей), в Кубке Румынии — 5 матчей (3 пропущенных мяча), в еврокубках — 4 матча (5 пропущенных мячей).

В составе юношеской и молодежной сборной Румынии провел 18 матчей.

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Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 05.07.2021 15:30
    0
    В Украине нет вратарей?
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 05.07.2021 15:30
    0
    В Украине нет вратарей?
    Ссылка
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