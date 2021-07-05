ОФИЦИАЛЬНО: Александр Демченко — игрок Александрии

Украинский футболист продолжит карьеру в клубе УПЛ

  • 05.07.2021 17:48
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ОФИЦИАЛЬНО: Александр Демченко — игрок Александрии
© ФК Александрия. Александр Демченко

«Александрия» подписала контракт с полузащитником Александром Демченко.

Александр является воспитанником академии винницкой «Нивы». В ДЮФЛ выступал за винницкую «Ниву», донецкий «Шахтер» и львовское ЛДУФК. В юношеских чемпионатах сыграл 78 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

В сезоне 2013/2014 присоединился к «Ильичевцу». В следующем году перешел к любительский клубу «Винница». Летом 2018 года отправился в Италию, где играл за «Абано Кальчо» и «Портуэнсе» (Рим) в Лега Про Секонда. Весной 2019 года вернулся в Украину. Выступал за харьковский «Металлист 1925», винницкую «Ниву» и «Кремень» (Кременчуг).

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Источник — ФК Александрия

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