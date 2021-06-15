ОФИЦИАЛЬНО. Булеца и Алибеков - игроки Зари

Официальный сайт «Зари» проинформировал о подписании в аренду двух игроков «Динамо». В новую команду перебрались Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.
Булеца оформил аренду на 2 сезона. 22-летний атакующий полузащитник минувший сезон на правах аренды провел в «Днепре-1».
На 2 года клуб арендовал и 22-летнего Алибекова, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите.
Последние сезоны выступал по арендам. Играл за «Слован» и «Уфу», а также в конце минувшего чемпионата вернулся в «Динамо», где закрепиться не смог.
Источник — ФК Заря
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