ОФИЦИАЛЬНО. Булеца и Алибеков - игроки Зари

Официальный сайт «Зари» проинформировал о подписании в аренду двух игроков «Динамо». В новую команду перебрались Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.

Булеца оформил аренду на 2 сезона. 22-летний атакующий полузащитник минувший сезон на правах аренды провел в «Днепре-1».

На 2 года клуб арендовал и 22-летнего Алибекова, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите.

Последние сезоны выступал по арендам. Играл за «Слован» и «Уфу», а также в конце минувшего чемпионата вернулся в «Динамо», где закрепиться не смог.