ОФИЦИАЛЬНО. Булеца и Алибеков - игроки Зари

«Динамо» отправило двух игроков в состав «Зари»

  • 15.06.2021 17:14
  • 2402 просмотра
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Булеца и Алибеков - игроки Зари
© zarya-lugansk.com. Сергей Булеца

Официальный сайт «Зари» проинформировал о подписании в аренду двух игроков «Динамо». В новую команду перебрались Ахмед Алибеков и Сергей Булеца.

Булеца оформил аренду на 2 сезона. 22-летний атакующий полузащитник минувший сезон на правах аренды провел в «Днепре-1».

На 2 года клуб арендовал и 22-летнего Алибекова, который может сыграть как в центре обороны, так и в полузащите.

Последние сезоны выступал по арендам. Играл за «Слован» и «Уфу», а также в конце минувшего чемпионата вернулся в «Динамо», где закрепиться не смог.

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Источник — ФК Заря

(10 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 17:52
    0
    Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    А шо есть большая разница между 3,4,5? Заря и так не пройдет в ЛЕ, будет группа ЛК.
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 15.06.2021 17:43
    0
    zhyr, 15.06.2021 17:27
    Аренди тягнуть наш чемпіонат на дно. Потрібен ліміт, 1-2 арендованих, не більше.
    Это ФеФеУ тянет на дно. Ликвидация Ю21 и через 3-4 года будут проблемы. В АПЛ есть даже Ю 23.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:43
    0
    Купуючи гравця є шанс його продати з вигодою. Що дає аренда?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:41
    0
    bullyUA, 15.06.2021 17:36
    На диване хорошо размышлять что лучше аренда или покупка футболиста. А кто будет спонсировать покупку? Арабские шейхи в Зарю не вкладываются.
    То нехай навчаться не відпускати лідерів безкоштовно, а продавати. Скіль та ж Зоря просрала хороших гравців за останні роки?
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 15.06.2021 17:38
    0
    Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    Аренда на 2 года.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 17:36
    +1
    zhyr, 15.06.2021 17:27
    Аренди тягнуть наш чемпіонат на дно. Потрібен ліміт, 1-2 арендованих, не більше.
    На диване хорошо размышлять что лучше аренда или покупка футболиста. А кто будет спонсировать покупку? Арабские шейхи в Зарю не вкладываются.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:27
    -2
    Аренди тягнуть наш чемпіонат на дно. Потрібен ліміт, 1-2 арендованих, не більше.
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    0
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.06.2021 17:21
    +9
    Дуже надіюсь, що Булєцу прорве, бо на молодіжному ЧМ показував дуже сильну гру
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    olshody
    online
      olshody, 15.06.2021 17:18
    -5
    Как только заиграют, так сразу и назад.)) Типа гауптвахта ДК.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 17:17
    +3
    Норм
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.06.2021 17:21
    +9
    Дуже надіюсь, що Булєцу прорве, бо на молодіжному ЧМ показував дуже сильну гру
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 17:17
    +3
    Норм
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.06.2021 17:36
    +1
    zhyr, 15.06.2021 17:27
    Аренди тягнуть наш чемпіонат на дно. Потрібен ліміт, 1-2 арендованих, не більше.
    На диване хорошо размышлять что лучше аренда или покупка футболиста. А кто будет спонсировать покупку? Арабские шейхи в Зарю не вкладываются.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 17:52
    0
    Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    А шо есть большая разница между 3,4,5? Заря и так не пройдет в ЛЕ, будет группа ЛК.
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 15.06.2021 17:43
    0
    zhyr, 15.06.2021 17:27
    Аренди тягнуть наш чемпіонат на дно. Потрібен ліміт, 1-2 арендованих, не більше.
    Это ФеФеУ тянет на дно. Ликвидация Ю21 и через 3-4 года будут проблемы. В АПЛ есть даже Ю 23.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:43
    0
    Купуючи гравця є шанс його продати з вигодою. Що дає аренда?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 15.06.2021 17:41
    0
    bullyUA, 15.06.2021 17:36
    На диване хорошо размышлять что лучше аренда или покупка футболиста. А кто будет спонсировать покупку? Арабские шейхи в Зарю не вкладываются.
    То нехай навчаться не відпускати лідерів безкоштовно, а продавати. Скіль та ж Зоря просрала хороших гравців за останні роки?
    Ссылка
    Gm Dm
    online
      Gm Dm, 15.06.2021 17:38
    0
    Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    Аренда на 2 года.
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 15.06.2021 17:24
    0
    Ну.. Через год они уйдут.. У Зари опять будут проблемы с составом. Опять, в лучшем случае, третье место. Скоро Металлист подтянется и Заря будет за первую 5-ку шестерку биться..
    Ссылка
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