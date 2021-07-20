ОФИЦИАЛЬНО. Цуриков возвращается в Александрию

ФК «Александрия» достиг договоренностей с ФК «Металлист» по годовой аренде защитника Андрея Цурикова.



Андрей является воспитанником запорожского «Металлурга». В Премьер-лиге дебютировал 25 июля 2010 года в матче против львовских «Карпат». В составе «Александрии» впервые появился в поединке с полтавской «Ворсклой» 31 июля 2016. За «Александрию» Андрей сыграл 78 официальных матчей, забив 4 гола. Также он представлял «Александрию» в матчах Лиги Европы.



Выступал за клубы: «Металлург» (Запорожье), «Динамо» (Киев), «Яблонец» (Чехия), «Говерла» (Ужгород), «Днепр-1» (Днепр), «Левадиокос» (Греция).

ОФИЦИАЛЬНО: Владимир Одарюк — игрок Александрии