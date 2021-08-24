ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отправила Луизао в аренду

Как мы сообщали ранее, «Ворскла» отправила хавбека Луизао (Луис Густаво Новаес Пальярес) в аренду в бразильский клуб «Байя». Клуб сообщил об этом официально.
Отмечается, что Луизао не имел надлежащей практики в клубе, поэтому обратился к руководству «бело-зеленых» с просьбой отпустить его в аренду на определенное время.
«Байя» арендовала футболиста до декабря 2022 года. Клуб из города Сальвадор выступает в бразильской Серии А.
Поэтому, следующие полтора сезона (то есть до декабря 2022) Луис проведет у себя на Родине.
Срок трудового соглашения Луизао с «Ворсклой» имеет силу до 31 декабря 2023 года.
Источник — ФК Ворскла
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