ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отправила Луизао в аренду

Как мы сообщали ранее, «Ворскла» отправила хавбека Луизао (Луис Густаво Новаес Пальярес) в аренду в бразильский клуб «Байя». Клуб сообщил об этом официально.

Отмечается, что Луизао не имел надлежащей практики в клубе, поэтому обратился к руководству «бело-зеленых» с просьбой отпустить его в аренду на определенное время.

«Байя» арендовала футболиста до декабря 2022 года. Клуб из города Сальвадор выступает в бразильской Серии А.

Поэтому, следующие полтора сезона (то есть до декабря 2022) Луис проведет у себя на Родине.

Срок трудового соглашения Луизао с «Ворсклой» имеет силу до 31 декабря 2023 года.