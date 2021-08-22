Бразильский полузащитник Ворсклы перейдет в Байю

Луизао продолжит карьеру на родине

  • 22.08.2021 07:38
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Бразильский полузащитник Ворсклы перейдет в Байю
© ФК Ворскла. Луизао

23-летний бразильский полузащитник полтавской «Ворсклы» Луизао не входит в интересы главного тренера клуба Юрия Максимова. Футболист продолжит карьеру на родине в клубе «Байя».

«Байя» возьмет игрока в аренду с правом выкупа. Условия перехода уже согласованы.

Луизао перешел в «Ворсклу» в 2019 году на правах аренды из португальского «Порту», а затем подписал с полтавчанами полноценный контракт.

В минувшем сезоне Луизао провел в составе «Ворсклы» 10 матчей. В нынешнем сезоне сыграл шесть минут в матче против «Руха», который состоялся 1 августа.

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Источник — Football.ua

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