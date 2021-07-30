ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского хавбека

«Рух» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Таллесом Бренером.

Договор подписан на 3 года. 23-летний Бренер может сыграть как в центре поля, так и на обоих флангах.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Олимпик». В УПЛ провел 13 матчей.

Летом львовский клуб подписал Юрия Панькива, Романа Дидыка, Ореста Кузыка, Фабрисио Альваренгу и Павла Ориховского.