ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского хавбека

«Рух» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Таллесом Бренером.
Договор подписан на 3 года. 23-летний Бренер может сыграть как в центре поля, так и на обоих флангах.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Олимпик». В УПЛ провел 13 матчей.
Летом львовский клуб подписал Юрия Панькива, Романа Дидыка, Ореста Кузыка, Фабрисио Альваренгу и Павла Ориховского.
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Источник — ФК Рух Львов
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