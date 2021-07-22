ОФИЦИАЛЬНО. В Десну вернулся защитник, который провел почти 100 матчей

Защитник Вадим Жук возвращается в Чернигов, подписав соглашение на один год

  • 22.07.2021 21:14
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ОФИЦИАЛЬНО. В Десну вернулся защитник, который провел почти 100 матчей
© ФК Десна. Вадим Жук

22 июля черниговская «Десна» подписала контракт с еще одним игроком. 30-летний защитник Вадим Жук возвращается в Чернигов, подписав соглашение с клубом на один год.

У Вадима уже есть опыт выступлений за «Десну» – почти 100 матчей правый защитник провел в составе клуба (во всех турнирах: 99 матчей, 1 гол). В период с 2012 по 2015 годы, а также в 2017-м Жук играл под руководством Александра Рябоконя.

В минувшем сезоне Жук защищал цвета житомирского «Полесья» в Первой лиге (17 матчей, без забитых голов).

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Источник — ФК Десна

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