ОФИЦИАЛЬНО. Ника Сичинава - игрок Колоса

Клуб УПЛ «Колос» объявил о переходе в команду форварда Ники Сичинавы.
Грузинский игрок перебрался в новую команду на правах свободного агента и получил контракт на три года.
26-летний Сичинава в минувшем сезоне выступал за «Ингулец». В УПЛ провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
«Колос» в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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