ОФИЦИАЛЬНО. Ника Сичинава - игрок Колоса

Клуб объявил о переходе форварда

  • 08.06.2021 12:13
  • 2019 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ника Сичинава - игрок Колоса
© fckoloskovalivka

Клуб УПЛ «Колос» объявил о переходе в команду форварда Ники Сичинавы.

Грузинский игрок перебрался в новую команду на правах свободного агента и получил контракт на три года.

26-летний Сичинава в минувшем сезоне выступал за «Ингулец». В УПЛ провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Колос» в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Колос Ковалевка

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 13:16
    0
    Ингулец и с ним мало забил, катая серию ничьих. А теперь вообще обнулятся.
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 13:16
    0
    Ингулец и с ним мало забил, катая серию ничьих. А теперь вообще обнулятся.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности