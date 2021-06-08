ОФИЦИАЛЬНО. Ника Сичинава - игрок Колоса

Клуб УПЛ «Колос» объявил о переходе в команду форварда Ники Сичинавы.

Грузинский игрок перебрался в новую команду на правах свободного агента и получил контракт на три года.

26-летний Сичинава в минувшем сезоне выступал за «Ингулец». В УПЛ провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Колос» в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.

