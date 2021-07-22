Ворскла отдала двух игроков в Горняк-Спорт

Полузащитник Радион Посевкин и нападающий Александр Кожевников на правах аренды перешли из «Ворсклы» в «Горняк-Спорт». Соглашения подписаны до конца сезона.

20-летний Посевкин в минувшем сезоне провел 13 матчей и забил один мяч в молодежном первенстве.

21-летний Кожевников дважды сыграл за первую команду полтавского клуба. Также в его активе 17 матчей и 9 голов за «Ворсклу» U-21.

Ранее «горняки» продлили до 31 мая 2022 года аренду еще одного футболиста «Ворсклы» — защитника Богдана Чуева, который уже играл за команду в весенней части прошлого сезона.