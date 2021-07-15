ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Селина

33-летний украинский защитник Евгений Селин продолжит карьеру в «Десне».
Экс-игрок сборной Украины подписал с черниговским клубом однолетний контракт.
На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», греческие «Платаниас», «Астерас» и МТК из Венгрии.
Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис», который он покинул в качестве свободного агента, имея 12 матчей и 1 гол в активе за сезон.
Напомним, ранее «Десна» подписала чемпиона мира U-20 Сафронова.
Источник — ФК Десна
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