ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Селина

33-летний украинский защитник Евгений Селин продолжит карьеру в «Десне».

Экс-игрок сборной Украины подписал с черниговским клубом однолетний контракт.

На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую «Сталь», «Металлист», «Ворсклу», киевское «Динамо», греческие «Платаниас», «Астерас» и МТК из Венгрии.

Последним клубом футболиста был кипрский «Анортосис», который он покинул в качестве свободного агента, имея 12 матчей и 1 гол в активе за сезон.

Напомним, ранее «Десна» подписала чемпиона мира U-20 Сафронова.