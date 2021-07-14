ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала чемпиона мира U-20 Сафронова

«Десна» объявила о подписании контракта с защитником Александром Сафроновым, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Днепра-1».

Игрок получил контракт на 2 года.

22-летний Сафронов в минувшем сезоне УПЛ провел 3 матча. Ранее защитник выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

«Десна» нынешним летом потеряла почти всех основных игроков.