Источник: У Десны есть предложения по Тотовицкому и Будковскому

Украинские футболисты могут покинуть черниговский клуб

  • 14.07.2021 16:55
  • 1170 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: У Десны есть предложения по Тотовицкому и Будковскому
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

Пресс-атташе «Десны» Александр Шевченко рассказал о кадровой ситуации в черниговском клубе.

«Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров. Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды — задачу не выполнили, потому неудивительно, что состав решили встряхнуть.

У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.

Команда тренируется с 25 июня, как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с «Черниговом», еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один — в Буче, по еще одному уточняем информацию», — отметил Шевченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности