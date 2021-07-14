Источник: У Десны есть предложения по Тотовицкому и Будковскому

Пресс-атташе «Десны» Александр Шевченко рассказал о кадровой ситуации в черниговском клубе.

«Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров. Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды — задачу не выполнили, потому неудивительно, что состав решили встряхнуть.

У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.

Команда тренируется с 25 июня, как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с «Черниговом», еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один — в Буче, по еще одному уточняем информацию», — отметил Шевченко.