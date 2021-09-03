ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо отправился в аренду в львовский Рух

Защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич стал игроком львовского «Руха» на правах аренды.
По условиям арендного соглашения, защитник будет защищать цвета желто-черных до конца 2021 года.
28-летний Костевич является воспитанником академии «Карпат». До перехода в «Динамо», состоявшегося в начале прошлого сезона, он играл за польский клуб «Лех». Владимир провел 85 матчей в УПЛ и 7 поединков за молодежную сборную Украины.
За киевское «Динамо» Костевич не сыграл ни одного матча из-за травмы крестообразных связок колена и длительного восстановления.
Левый защитник будет играть в «Рухе» до конца 2021 года под игровым номером 14.
Источник — ФК Рух Львов
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