ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо отправился в аренду в львовский Рух

Защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич стал игроком львовского «Руха» на правах аренды.

По условиям арендного соглашения, защитник будет защищать цвета желто-черных до конца 2021 года.

28-летний Костевич является воспитанником академии «Карпат». До перехода в «Динамо», состоявшегося в начале прошлого сезона, он играл за польский клуб «Лех». Владимир провел 85 матчей в УПЛ и 7 поединков за молодежную сборную Украины.

За киевское «Динамо» Костевич не сыграл ни одного матча из-за травмы крестообразных связок колена и длительного восстановления.

Левый защитник будет играть в «Рухе» до конца 2021 года под игровым номером 14.