ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо отправился в аренду в львовский Рух

Владимир Костевич будет защищать цвета желто-черных до конца 2021 года

  • 03.09.2021 22:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо отправился в аренду в львовский Рух
© ФК Рух Львов. Владимир Костевич

Защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич стал игроком львовского «Руха» на правах аренды.

По условиям арендного соглашения, защитник будет защищать цвета желто-черных до конца 2021 года.

28-летний Костевич является воспитанником академии «Карпат». До перехода в «Динамо», состоявшегося в начале прошлого сезона, он играл за польский клуб «Лех». Владимир провел 85 матчей в УПЛ и 7 поединков за молодежную сборную Украины.

За киевское «Динамо» Костевич не сыграл ни одного матча из-за травмы крестообразных связок колена и длительного  восстановления.

Левый защитник будет играть в «Рухе» до конца 2021 года под игровым номером 14.

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Источник — ФК Рух Львов

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    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 22:33
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