ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал одного из лучших защитников сезона УПЛ

Денис Балан усилил клуб Первой лиги

  • 23.07.2021 15:52
  • 3943 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал одного из лучших защитников сезона УПЛ
© fckryvbas.com

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании правого защитника Дениса Балана. 27-летний игрок стал 13-м новичком команды этим летом.

В минувшем сезоне Балан выступал за «Ингулец» и попал в символическую сборную УПЛ как лучший правый защитник.

Ранее выступал за молодежный состав «Динамо», «Черноморец» и «Ингулец».

«Кривбасс» за последние дни подписал форвардов Романа Дебелко и Алексея Хобленко.

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Источник — ФК Кривбасс

(6 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.07.2021 17:05
    0
    Ден Балан
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.07.2021 16:49
    +1
    Владимир Кучер, 23.07.2021 16:20
    Зелене Підрило сипе мані-мані в команду.Сосать вони там будуть,якщо судді не допоможуть
    Сосать ты будешь а они играть .
    Ссылка
    MaxUa
      MaxUa, 23.07.2021 16:23
    -1
    Кривбасс скоро УПЛ выиграет. Возродительное положение обязывает теперь.
    Ссылка
    Владимир Кучер
    online
      Владимир Кучер, 23.07.2021 16:20
    -3
    Зелене Підрило сипе мані-мані в команду.Сосать вони там будуть,якщо судді не допоможуть
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 23.07.2021 16:15
    -1
    Ні, це найкращий захисник Світу. Претендент на Золотий М'яч)) Круте підсилення найкрутішої команди, основного претендента на перемогу в ЛЧ 2021/2022...😀😀😀
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.07.2021 16:49
    +1
    Владимир Кучер, 23.07.2021 16:20
    Зелене Підрило сипе мані-мані в команду.Сосать вони там будуть,якщо судді не допоможуть
    Сосать ты будешь а они играть .
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 23.07.2021 17:05
    0
    Ден Балан
    Ссылка
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