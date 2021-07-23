ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал одного из лучших защитников сезона УПЛ

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании правого защитника Дениса Балана. 27-летний игрок стал 13-м новичком команды этим летом.
В минувшем сезоне Балан выступал за «Ингулец» и попал в символическую сборную УПЛ как лучший правый защитник.
Ранее выступал за молодежный состав «Динамо», «Черноморец» и «Ингулец».
«Кривбасс» за последние дни подписал форвардов Романа Дебелко и Алексея Хобленко.
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Источник — ФК Кривбасс
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