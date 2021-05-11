Два игрока Динамо, три футболиста Шахтера. Символическая сборная УПЛ

Символическая сборная по информации Wyscout

  • 11.05.2021 14:50
  • 2387 просмотров
  • 6 комментариев
Два игрока Динамо, три футболиста Шахтера. Символическая сборная УПЛ
© upl.ua

УПЛ опубликовала символическую сборную турнира сезона 2020/21 на основе статистических данных Wyscout, определив лучших игроков на своей позиции.

При этом чемпион «Динамо» представлен лишь двумя футболистами.

Трубин (Шахтер) - Балан (Ингулец), Попов (Динамо), Матвиенко (Шахтер), Лебеденко (Олимпик) - Тотовицкий (Десна) - Соломон (Шахтер), Цыганков (Динамо), Нуриев (Минай) - Степанюк (Ворскла), Кулач (Ворскла)

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Источник — УПЛ

(4 голоса)

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Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 11.05.2021 15:15
    +1
    gajvir, 11.05.2021 15:07
    Зрозуміло , що збірна цікава, але ж деяку інформацію таки дає. Пара Степанюк - Кулач таки тягли Ворсклу до 5 місця, як могли, Тотовицький лідер Десни , Нурієв лідер Міная, так що в певній мірі все закономірно.
    Кулач - логично, лучший бомбардир УПЛ, Цыганков, Попов, Матвиенко - без вопросов это основа сборной, а дальше одни непонятки. Если автор Василенко тогда непонятно что там делает Цыганков и Попов
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.05.2021 15:09
    +3
    это.типа стёб?
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    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 11.05.2021 15:08
    -1
    Не ну сдесь все правильно, основу сборной должна составлять команда проигравшая Агробизнесу всего 0-1, это несмываемое достижение даже на фоне 0-10 от Борусии . Бросаем курить таварисчи
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 11.05.2021 15:07
    0
    Зрозуміло , що збірна цікава, але ж деяку інформацію таки дає. Пара Степанюк - Кулач таки тягли Ворсклу до 5 місця, як могли, Тотовицький лідер Десни , Нурієв лідер Міная, так що в певній мірі все закономірно.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 11.05.2021 15:06
    -2
    ммм.... ну ладно
    сейчас появится жекафанни и расскажет как правильно считать, что б было 11 динамовцев
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    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 11.05.2021 15:02
    +4
    що вони курять? без Степаненка,Миколенка,Буяльського...а справа Балан...де ті ж Додо,Караваєв і Кендзьора...це по яким таким статистичним данним рахували... ох думаю ця збірна (та і ще і з такою тактичною схемою) влітала би...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 11.05.2021 15:02
    +4
    що вони курять? без Степаненка,Миколенка,Буяльського...а справа Балан...де ті ж Додо,Караваєв і Кендзьора...це по яким таким статистичним данним рахували... ох думаю ця збірна (та і ще і з такою тактичною схемою) влітала би...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.05.2021 15:09
    +3
    это.типа стёб?
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    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 11.05.2021 15:15
    +1
    gajvir, 11.05.2021 15:07
    Зрозуміло , що збірна цікава, але ж деяку інформацію таки дає. Пара Степанюк - Кулач таки тягли Ворсклу до 5 місця, як могли, Тотовицький лідер Десни , Нурієв лідер Міная, так що в певній мірі все закономірно.
    Кулач - логично, лучший бомбардир УПЛ, Цыганков, Попов, Матвиенко - без вопросов это основа сборной, а дальше одни непонятки. Если автор Василенко тогда непонятно что там делает Цыганков и Попов
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 11.05.2021 15:07
    0
    Зрозуміло , що збірна цікава, але ж деяку інформацію таки дає. Пара Степанюк - Кулач таки тягли Ворсклу до 5 місця, як могли, Тотовицький лідер Десни , Нурієв лідер Міная, так що в певній мірі все закономірно.
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