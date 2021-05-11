Два игрока Динамо, три футболиста Шахтера. Символическая сборная УПЛ

УПЛ опубликовала символическую сборную турнира сезона 2020/21 на основе статистических данных Wyscout, определив лучших игроков на своей позиции.
При этом чемпион «Динамо» представлен лишь двумя футболистами.
Трубин (Шахтер) - Балан (Ингулец), Попов (Динамо), Матвиенко (Шахтер), Лебеденко (Олимпик) - Тотовицкий (Десна) - Соломон (Шахтер), Цыганков (Динамо), Нуриев (Минай) - Степанюк (Ворскла), Кулач (Ворскла)
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Источник — УПЛ
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