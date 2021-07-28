ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кулач – игрок Динамо

28-летний нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского «Динамо». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Сообщается, что Кулач хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян.



В прошлом сезоне за «Ворсклу» Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.



Кулач будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче киевской команды против ровенского «Вереса», который состоится в воскресенье, 1 августа.

Читайте также: Нужен ли Динамо Владислав Кулач?