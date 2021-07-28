ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кулач – игрок Динамо

Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год

  • 28.07.2021 18:25
  • 3265 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кулач – игрок Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

28-летний нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского «Динамо». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Сообщается, что Кулач хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян.
 
В прошлом сезоне за «Ворсклу» Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
 
Кулач будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче киевской команды против ровенского «Вереса», который состоится в воскресенье, 1 августа.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
    cooperchack
    online
      cooperchack, 28.07.2021 19:17
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.07.2021 19:09
    +3
    Удачи!!!
    Ссылка
    -M@ks__7777-
    online
      -M@ks__7777-, 28.07.2021 19:06
    -5
    На одно полено в ФК лесоповале(дынамо) больше будет
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:57
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 28.07.2021 18:53
    Супряга уйдет
    Но всё равно Кулач в Динамо основным не будет это больше такой же игрок Динамо как и Громов и Безус которые приходили из Ворсклы,и все они говорили быть может зря я рвался Динамо.Супряга непонятно ещё уйдет или это агентские раскрутки.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.07.2021 18:53
    +1
    Diamond66689, 28.07.2021 18:45
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Супряга уйдет
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:52
    +1
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:45
    +1
    BaZia, 28.07.2021 18:33
    Давайте чесно визнаєм деякі речі.
    Дістався безкоштовно.
    Кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Буде не гірше Супряг і Русинів, Кравців, Соля і т.д. На фоні травмованого Бєсєдіна ДК взагалі лишилось без голеадора.
    Для ротації в УПЛ чому б ні.
    Для задач в ЛЧ потрібна серйозна бойова одиниця. Чекаємо..
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 28.07.2021 18:37
    -3
    Вот блин, как же так? Не успели перехватить
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 28.07.2021 18:37
    -5
    Одни усиления, неужели на кубок лиги чемп нацелились
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.07.2021 18:33
    +14
    Давайте чесно визнаєм деякі речі.
    Дістався безкоштовно.
    Кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Буде не гірше Супряг і Русинів, Кравців, Соля і т.д. На фоні травмованого Бєсєдіна ДК взагалі лишилось без голеадора.
    Для ротації в УПЛ чому б ні.
    Для задач в ЛЧ потрібна серйозна бойова одиниця. Чекаємо..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.07.2021 18:33
    +14
    Давайте чесно визнаєм деякі речі.
    Дістався безкоштовно.
    Кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Буде не гірше Супряг і Русинів, Кравців, Соля і т.д. На фоні травмованого Бєсєдіна ДК взагалі лишилось без голеадора.
    Для ротації в УПЛ чому б ні.
    Для задач в ЛЧ потрібна серйозна бойова одиниця. Чекаємо..
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.07.2021 19:09
    +3
    Удачи!!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.07.2021 18:53
    +1
    Diamond66689, 28.07.2021 18:45
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Супряга уйдет
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:52
    +1
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:45
    +1
    BaZia, 28.07.2021 18:33
    Давайте чесно визнаєм деякі речі.
    Дістався безкоштовно.
    Кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Буде не гірше Супряг і Русинів, Кравців, Соля і т.д. На фоні травмованого Бєсєдіна ДК взагалі лишилось без голеадора.
    Для ротації в УПЛ чому б ні.
    Для задач в ЛЧ потрібна серйозна бойова одиниця. Чекаємо..
    Есть Шкурин,Рамирес,Супряга,Родригес,Беседин.
    Ссылка
    cooperchack
    online
      cooperchack, 28.07.2021 19:17
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.07.2021 18:57
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 28.07.2021 18:53
    Супряга уйдет
    Но всё равно Кулач в Динамо основным не будет это больше такой же игрок Динамо как и Громов и Безус которые приходили из Ворсклы,и все они говорили быть может зря я рвался Динамо.Супряга непонятно ещё уйдет или это агентские раскрутки.
    Ссылка
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