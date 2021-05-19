ОФИЦИАЛЬНО. Попович расторг контракт с Минаем

Закарпатский клуб остался без капитана

  • 19.05.2021 13:10
  • 968 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Попович расторг контракт с Минаем
© Instagram ФК Минай. Андрей Попович

Капитан «Миная» Андрей Попович расторг контракт с закарпатским клубом. Соглашение 29-летнего голкипера действовало до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне УПЛ Попович в составе «Миная» провел 20 матчей, в которых пропустил 29 мячей. 

По итогам минувшего сезона закарпатская команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу. 

Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. Также об уходе Артема Милевского объявил его агент.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 19.05.2021 14:00
    +1
    Поки там Севідов, доти жоден поважаючий себе футболіст чи працівник клубу в Минаї не буде досить один раз вступити в гівно, а запах лишається на довго!!!
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
      1927FCDK1927, 19.05.2021 13:44
    0
    Потихеньку Минай розвалюється.Цікаво чи хтось там ще залишився
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 19.05.2021 14:00
    +1
    Поки там Севідов, доти жоден поважаючий себе футболіст чи працівник клубу в Минаї не буде досить один раз вступити в гівно, а запах лишається на довго!!!
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
      1927FCDK1927, 19.05.2021 13:44
    0
    Потихеньку Минай розвалюється.Цікаво чи хтось там ще залишився
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности