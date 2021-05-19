ОФИЦИАЛЬНО. Попович расторг контракт с Минаем

Капитан «Миная» Андрей Попович расторг контракт с закарпатским клубом. Соглашение 29-летнего голкипера действовало до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне УПЛ Попович в составе «Миная» провел 20 матчей, в которых пропустил 29 мячей.

По итогам минувшего сезона закарпатская команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.

Ранее «Минай» покинули форвард Антон Шиндер, вратарь Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. Также об уходе Артема Милевского объявил его агент.