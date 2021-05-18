Милевский рассматривает вариант завершения карьеры

Форвард Артем Милевский точно покинет состав «Миная», который вылетел из УПЛ, однако с дальнейшим развитием карьеры игрок не определился.

Менеджер Александр Панков не исключает, что Артем завершит карьеру.

«Контракт у Милевского с «Минаем» до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с «Минаем». Возвращение в УПЛ - не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось».

«Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, настал период, когда нужно понять - есть ли мотивация играть в футбол или заниматься уже другими делами», - сказал Панков.