Милевский рассматривает вариант завершения карьеры

Об этом рассказал его менеджер Александр Панков

  • 18.05.2021 15:54
  • 2882 просмотра
  • 2 комментария
Милевский рассматривает вариант завершения карьеры
© facebook.com/minaj

Форвард Артем Милевский точно покинет состав «Миная», который вылетел из УПЛ, однако с дальнейшим развитием карьеры игрок не определился.

Менеджер Александр Панков не исключает, что Артем завершит карьеру.

«Контракт у Милевского с «Минаем» до лета 2022 года. Но была договоренность, что в Первой лиге играть не будем. Разойдемся с «Минаем». Возвращение в УПЛ - не ошибка, а большой плюс для Артема. Конечно, хотелось голов и ассистов, но, к сожалению, не получилось».

«Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, настал период, когда нужно понять - есть ли мотивация играть в футбол или заниматься уже другими делами», - сказал Панков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 16:13
    +2
    Хочет повесить бокалы на... Ой бутсы на гвоздь!
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    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 15:59
    +4
    Та ... по сути как с ДК турнули так и завершил, и так странно шо до сих пор брали. Хай идет уже куда-то - экспертом например.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 15:59
    +4
    Та ... по сути как с ДК турнули так и завершил, и так странно шо до сих пор брали. Хай идет уже куда-то - экспертом например.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 16:13
    +2
    Хочет повесить бокалы на... Ой бутсы на гвоздь!
    Ссылка
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