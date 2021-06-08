Усиление под УПЛ. Верес подписал опытного хавбека

Клуб «Верес» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Евгением Пасичем.

27-летний игрок, который ранее уже выступал за «Верес», перешел в команду на правах свободного агента и получил договор на 2 года.

В составе играет его брат Геннадий. В минувшем сезоне УПЛ Евгений в «Олимпике» провел 23 матча.

«Верес» по итогам сезона Первой лиги вышел в УПЛ.