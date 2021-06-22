Ребенок и Сапай вошли в тренерский штаб Ворсклы

Ветераны полтавского клуба сменили статус

  • 22.06.2021 04:24
  • 129 просмотров
  • 1 комментарий
Ребенок и Сапай вошли в тренерский штаб Ворсклы
© ФК Ворскла

Известные украинские футболисты Павел Ребенок и Вадим Сапай стали тренерами «Ворсклы».

35-летний Ребенок вошел в тренерский штаб главного тренера молодежной команды полтавчан Виталия Косовского. Сапай займет должность тренера-реабилитолога во всех командах клуба.

Напомним, что Ребенок завершил карьеру по итогам сезона 2020/21. В чемпионатах Украины он провел 303 матча (258 в составе «Ворсклы», забил 17 голов и отдал 30 результативных передач).

35-летний Сапай сыграл за «Ворсклу» 181 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    elcomendante
    online
      elcomendante, 22.06.2021 04:47
    0
    Очень приятно, за Сапая. С ним в Торпедо у Кабана занимался.
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    elcomendante
    online
      elcomendante, 22.06.2021 04:47
    0
    Очень приятно, за Сапая. С ним в Торпедо у Кабана занимался.
    Ссылка
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