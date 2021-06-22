Ребенок и Сапай вошли в тренерский штаб Ворсклы

Известные украинские футболисты Павел Ребенок и Вадим Сапай стали тренерами «Ворсклы».
35-летний Ребенок вошел в тренерский штаб главного тренера молодежной команды полтавчан Виталия Косовского. Сапай займет должность тренера-реабилитолога во всех командах клуба.
Напомним, что Ребенок завершил карьеру по итогам сезона 2020/21. В чемпионатах Украины он провел 303 матча (258 в составе «Ворсклы», забил 17 голов и отдал 30 результативных передач).
35-летний Сапай сыграл за «Ворсклу» 181 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Источник — ФК Ворскла
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