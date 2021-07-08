ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла арендовала защитника Шахтера Бондаренко

«Ворскла» официально объявила о том, что клуб взял в аренду на сезон 2021/2022 защитника «Шахтера» Валерия Бондаренко.

Бондаренко перешел в «Шахтер» в январе 2019 года, но провел за донецкий клуб всего один матч. Сезон 2019/2020 он провел в аренде в португальской «Виктории Гимараэш», а сезон 2020/2021 – в «Александрии».

В прошлом сезоне на счету Бондаренко 3 гола в 18 матчах УПЛ за «Александрию». Ранее появлялась информация о том, что 27-летний защитник останется в аренде в «Александрии» еще на год.