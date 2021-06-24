Защитник Шахтера будет играть за Александрию на правах аренды

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко в следующем сезоне снова будет играть за «Александрию».

27-летний футболист будет защищать цвета клуба УПЛ на правах аренды. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

В минувшем сезоне Бондаренко уже играл за «Александрию», провел 18 матчей и забил 3 гола в УПЛ.

В то же время футболист «Шахтера» Богдан Бутко стал свободным агентом.