Бутко стал свободным агентом

Украинский защитник покинул донецкий «Шахтер»

  • 24.06.2021 18:00
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Бутко стал свободным агентом
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал о будущем футболистов «Шахтера» Богдана Бутко, Сергея Болбата и Валерия Бондаренко.

– Ищем им команды, ищем варианты продолжения карьер. Пока конкретного ничего нет.

– Болбат уйдет в аренду в «Мариуполь»?
– Нет.

– Бондаренко в аренду в «Александрию»?
– Да.

– Бутко станет свободным агентом?
– Он и так уже свободный агент с первого числа.

Бутко — воспитанник «Шахтера». Контракт футболиста принадлежал «горнякам» с 2008 года.

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Источник — Трибуна

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