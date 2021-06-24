Бутко стал свободным агентом

Известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал о будущем футболистов «Шахтера» Богдана Бутко, Сергея Болбата и Валерия Бондаренко.

– Ищем им команды, ищем варианты продолжения карьер. Пока конкретного ничего нет.

– Болбат уйдет в аренду в «Мариуполь»?

– Нет.

– Бондаренко в аренду в «Александрию»?

– Да.

– Бутко станет свободным агентом?

– Он и так уже свободный агент с первого числа.

Бутко — воспитанник «Шахтера». Контракт футболиста принадлежал «горнякам» с 2008 года.