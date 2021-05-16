ОФИЦИАЛЬНО. Нашли замену Шабанову. Легия подписала защитника Зари

Израильтянин Джоель Абу Ханна подписал контракт с польским клубом

  • 16.05.2021 19:30
  • 4183 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Нашли замену Шабанову. Легия подписала защитника Зари
© ФК Легия. Джоель Абу Ханна

23-летний защитник Джоель Абу Ханна, у которого закончился контракт с луганской «Зарей», стал игроком варшавской «Легии».

16 мая израильтянин подписал контракт с польским клубом и выбрал игровой номер 23. Он станет заменой Артему Шабанову, контракт которого чемпионы Польши решили не выкупать у киевского «Динамо».

Контракт защитника рассчитан на 3 года и будет действовать до 30 июня 2024 года.

Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, без забитых голов. Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей» и попрощался с луганским клубом.

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Источник — ФК Легия Варшава

(3 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 16.05.2021 20:06
    -1
    sahka1981, 16.05.2021 20:00
    Это же он для ДК ножницами забил? 3-3 вроде...
    Приличного качества игрок, сборник вроде.
    ДК забил. Но потом как то не очень забивал.В основном в свои ворота)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.05.2021 20:00
    0
    avk2307, 16.05.2021 19:57
    Он в Заре все время умудрялся необязательные и не всегда даже фолы приносить.
    Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
    Это же он для ДК ножницами забил? 3-3 вроде...
    Приличного качества игрок, сборник вроде.
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 16.05.2021 19:58
    0
    avk2307, 16.05.2021 19:44
    Ну тогда Шабанов в обратном направлении?
    А зачем он Заре? Укрепит Верес в следующем сезоне или Олимпик...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.05.2021 19:57
    0
    sahka1981, 16.05.2021 19:53
    Хороший игрок по мерка УПЛ и к поляком за бесплатно...
    Он в Заре все время умудрялся необязательные и не всегда даже фолы приносить.
    Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.05.2021 19:53
    0
    Хороший игрок по мерка УПЛ и к поляком за бесплатно...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.05.2021 19:44
    +2
    Ну тогда Шабанов в обратном направлении?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.05.2021 19:44
    +2
    Ну тогда Шабанов в обратном направлении?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.05.2021 20:00
    0
    avk2307, 16.05.2021 19:57
    Он в Заре все время умудрялся необязательные и не всегда даже фолы приносить.
    Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
    Это же он для ДК ножницами забил? 3-3 вроде...
    Приличного качества игрок, сборник вроде.
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 16.05.2021 19:58
    0
    avk2307, 16.05.2021 19:44
    Ну тогда Шабанов в обратном направлении?
    А зачем он Заре? Укрепит Верес в следующем сезоне или Олимпик...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.05.2021 19:57
    0
    sahka1981, 16.05.2021 19:53
    Хороший игрок по мерка УПЛ и к поляком за бесплатно...
    Он в Заре все время умудрялся необязательные и не всегда даже фолы приносить.
    Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.05.2021 19:53
    0
    Хороший игрок по мерка УПЛ и к поляком за бесплатно...
    Ссылка
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