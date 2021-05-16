ОФИЦИАЛЬНО. Нашли замену Шабанову. Легия подписала защитника Зари

23-летний защитник Джоель Абу Ханна, у которого закончился контракт с луганской «Зарей», стал игроком варшавской «Легии».
16 мая израильтянин подписал контракт с польским клубом и выбрал игровой номер 23. Он станет заменой Артему Шабанову, контракт которого чемпионы Польши решили не выкупать у киевского «Динамо».
Контракт защитника рассчитан на 3 года и будет действовать до 30 июня 2024 года.
Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, без забитых голов. Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей» и попрощался с луганским клубом.
🗣 Joel Abu Hanna 🔊 pic.twitter.com/zClJpOsoZP— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) May 16, 2021
Joel Abu Hanna piłkarzem Legii Warszawa! ✍️ Witamy w drużynie 💪— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) May 16, 2021
➡️ https://t.co/fCKGhrTHri pic.twitter.com/CSJPTRCKfg
Источник — ФК Легия Варшава
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Приличного качества игрок, сборник вроде.
Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
Приличного качества игрок, сборник вроде.
Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
Приличного качества игрок, сборник вроде.
Но судьи как то особенно на его игру смотрели.Вот наверное Скрипник и решил
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.