ОФИЦИАЛЬНО. Нашли замену Шабанову. Легия подписала защитника Зари

23-летний защитник Джоель Абу Ханна, у которого закончился контракт с луганской «Зарей», стал игроком варшавской «Легии».

16 мая израильтянин подписал контракт с польским клубом и выбрал игровой номер 23. Он станет заменой Артему Шабанову, контракт которого чемпионы Польши решили не выкупать у киевского «Динамо».

Контракт защитника рассчитан на 3 года и будет действовать до 30 июня 2024 года.

Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, без забитых голов. Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей» и попрощался с луганским клубом.

🗣 Joel Abu Hanna 🔊 pic.twitter.com/zClJpOsoZP — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) May 16, 2021