ФОТО. Абу Ханна попрощался с Зарей

Израильский защитник покидает луганский клуб

  • 16.05.2021 13:35
  • 1871 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Абу Ханна попрощался с Зарей

23-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна в ближайшее время станет игроком варшавской «Легии».

Израильский футболист написал прощальное письмо украинскому клубу.

«Никогда не просто говорить пока месту, где ты чувствовал себя, как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность быть частью такого прекрасного клуба. Семья «Зари» - это что-то особенное, что я нигде в другом месте ещё не испытывал. Спасибо моим партнерам, стаффу и в особенности фанатам.

Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб и я очень горд говорить, что я был частью команды, достигающей успеха на протяжении этих двух лет.

Я в свою очередь начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - «Заря»! Спасибо за все! Ваш Джоель.

Вперед, «Заря»!!!», - написал Абу Ханна в Instagram.

Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличился. Также на его счету 7 матчей и 1 ассист в других турнирах. Ранее сообщалось, что Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    лом
    online
      лом, 16.05.2021 13:42
    0
    Пора в ЦАХАЛ мобилизоваться. Скоро общий штурм...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.05.2021 13:38
    +4
    Первая потеря для Зари, походу клуб опять ждет перестройка...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.05.2021 13:38
    +4
    Первая потеря для Зари, походу клуб опять ждет перестройка...
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 16.05.2021 13:42
    0
    Пора в ЦАХАЛ мобилизоваться. Скоро общий штурм...
    Ссылка
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