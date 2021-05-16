ФОТО. Абу Ханна попрощался с Зарей

23-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна в ближайшее время станет игроком варшавской «Легии».

Израильский футболист написал прощальное письмо украинскому клубу.

«Никогда не просто говорить пока месту, где ты чувствовал себя, как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность быть частью такого прекрасного клуба. Семья «Зари» - это что-то особенное, что я нигде в другом месте ещё не испытывал. Спасибо моим партнерам, стаффу и в особенности фанатам.

Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб и я очень горд говорить, что я был частью команды, достигающей успеха на протяжении этих двух лет.

Я в свою очередь начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - «Заря»! Спасибо за все! Ваш Джоель.



Вперед, «Заря»!!!», - написал Абу Ханна в Instagram.

Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличился. Также на его счету 7 матчей и 1 ассист в других турнирах. Ранее сообщалось, что Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей».