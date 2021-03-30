Источник: Иванисеня и Абу-Ханна не хотят продлевать контракты с Зарей

По информации журналиста Игоря Цыганыка, игроки «Зари» Дмитрий Иванисеня и Джоель Абу-Ханна отклонили предложение «Зари» продлить контракт с клубом. Луганский клуб предлагает продлить соглашения на текущих условиях, но футболистов это не устраивает.

Отметим, что летом также заканчивается соглашение с «Зарей» у еще одного основного игрока – Владлена Юрченко.

В этом сезоне Иванисеня сыграл 21 матч за «Зорю» и забил 6 голов. На счету Абу-Ханны также 21 поединок во всех турнирах.