Источник: Иванисеня и Абу-Ханна не хотят продлевать контракты с Зарей

Игроки хотят получать больше

  • 30.03.2021 16:01
  • 2252 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Иванисеня и Абу-Ханна не хотят продлевать контракты с Зарей
© ФК Заря. Дмитрий Иванисеня

По информации журналиста Игоря Цыганыка, игроки «Зари» Дмитрий Иванисеня и Джоель Абу-Ханна отклонили предложение «Зари» продлить контракт с клубом. Луганский клуб предлагает продлить соглашения на текущих условиях, но футболистов это не устраивает.

Отметим, что летом также заканчивается соглашение с «Зарей» у еще одного основного игрока – Владлена Юрченко.

В этом сезоне Иванисеня сыграл 21 матч за «Зорю» и забил 6 голов. На счету Абу-Ханны также 21 поединок во всех турнирах.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 30.03.2021 16:17
    -2
    Trasher311987, 30.03.2021 16:14
    Шахтер заберёт Иванисеню
    Ржу.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.03.2021 16:14
    -1
    Шахтер заберёт Иванисеню
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 16:06
    +5
    Эту информацию Цыганыку наверное Цыганикс слил
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 16:06
    +5
    Эту информацию Цыганыку наверное Цыганикс слил
    Ссылка
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