ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал второго вратаря за день

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с вратарем Евгением Пастом.
33-летний страж ворот получил контракт на 2 года. Минувший сезон Паст провел в «Десне». Ранее выступал за «Черноморец» и «Зирку».
В прошлом чемпионате отыграл 21 матч.
Ранее 5 июля «Днепр-1» объявил о подписании вратаря Валентина Кожокару.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.