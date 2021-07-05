ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал второго вратаря за день

Евгений Паст оформил контракт с клубом

  • 05.07.2021 20:20
  • 3138 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал второго вратаря за день
© scdnipro1.com.ua

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с вратарем Евгением Пастом.

33-летний страж ворот получил контракт на 2 года. Минувший сезон Паст провел в «Десне». Ранее выступал за «Черноморец» и «Зирку».

В прошлом чемпионате отыграл 21 матч.

Ранее 5 июля «Днепр-1» объявил о подписании вратаря Валентина Кожокару.

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Источник — СК Днепр-1

(8 голосов)

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Комментарии
    DV
    online
      DV, 05.07.2021 21:28
    0
    FC Liverpool Best!, 05.07.2021 21:19
    Якщо можна взяти хорошого воротаря за 3 копійки (зважаючи на проблеми Десни) то чому ні? 2 пішло - 2 прийшло. Паст хороший актив, який потім можна продати..
    Паст неплохой актив. Это точно. Жаль, что на игру выставляется только ОДИН вратарь в одни ворота. А в связи с ликвидацией турнира дублеров, вариантов для появления в Днепре нового Лунина или условного Трубина стремится к нулю.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 05.07.2021 21:23
    0
    А че не так? Че минусуем? В пролом году подписали Сарнавского и Махарадзе.... Где они? В этом году еще парочка вратарей... Понимаю, что нужна конкуренция. Так молодежь бьет копытами!
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
      FC Liverpool Best!, 05.07.2021 21:19
    0
    DV, 05.07.2021 20:54
    Вот нах....зачем столько вратарей? Поставим 11 вратарей в рамку и будем играть на 0-0 ? Да и зачем набирать столько вратарей со статистикой "больше одного пропущенного за игру"?
    Якщо можна взяти хорошого воротаря за 3 копійки (зважаючи на проблеми Десни) то чому ні? 2 пішло - 2 прийшло. Паст хороший актив, який потім можна продати..
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 05.07.2021 21:13
    +1
    удачи,Паст!
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 05.07.2021 20:54
    -5
    Вот нах....зачем столько вратарей? Поставим 11 вратарей в рамку и будем играть на 0-0 ? Да и зачем набирать столько вратарей со статистикой "больше одного пропущенного за игру"?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.07.2021 20:32
    +4
    В Чернігові хто буде грать?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.07.2021 20:32
    +4
    В Чернігові хто буде грать?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 05.07.2021 21:13
    +1
    удачи,Паст!
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 05.07.2021 21:28
    0
    FC Liverpool Best!, 05.07.2021 21:19
    Якщо можна взяти хорошого воротаря за 3 копійки (зважаючи на проблеми Десни) то чому ні? 2 пішло - 2 прийшло. Паст хороший актив, який потім можна продати..
    Паст неплохой актив. Это точно. Жаль, что на игру выставляется только ОДИН вратарь в одни ворота. А в связи с ликвидацией турнира дублеров, вариантов для появления в Днепре нового Лунина или условного Трубина стремится к нулю.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 05.07.2021 21:23
    0
    А че не так? Че минусуем? В пролом году подписали Сарнавского и Махарадзе.... Где они? В этом году еще парочка вратарей... Понимаю, что нужна конкуренция. Так молодежь бьет копытами!
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 05.07.2021 21:19
    0
    DV, 05.07.2021 20:54
    Вот нах....зачем столько вратарей? Поставим 11 вратарей в рамку и будем играть на 0-0 ? Да и зачем набирать столько вратарей со статистикой "больше одного пропущенного за игру"?
    Якщо можна взяти хорошого воротаря за 3 копійки (зважаючи на проблеми Десни) то чому ні? 2 пішло - 2 прийшло. Паст хороший актив, який потім можна продати..
    Ссылка
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