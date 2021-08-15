ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гуцуляк – игрок Днепра-1

Очередным новичком «Днепра-1» в текущем межсезонье стал 23-летний полузащитник Алексей Гуцуляк. Он подписал соглашение сроком на 4 года. В составе днепрян будет выступать под номером 9.



Сумма трансфера не разглашается, но игрок достался «Днепру-1» не бесплатно. Контракт Гуцуляк с «Десной» был рассчитан до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.



Начиная с сезона 2019/20 Гуцуляк выступал за черниговскую «Десну», за которую успел провести два матча уже в текущем чемпионате. В прошлом году провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 7 ассистов.

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