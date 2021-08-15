ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гуцуляк – игрок Днепра-1

Днепряне усилились полузащитником «Десны»

  • 15.08.2021 11:03
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Гуцуляк – игрок Днепра-1
© СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Очередным новичком «Днепра-1» в текущем межсезонье стал 23-летний полузащитник Алексей Гуцуляк. Он подписал соглашение сроком на 4 года. В составе днепрян будет выступать под номером 9.
 
Сумма трансфера не разглашается, но игрок достался «Днепру-1» не бесплатно. Контракт Гуцуляк с «Десной» был рассчитан до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €900 тысяч.
 
Начиная с сезона 2019/20 Гуцуляк выступал за черниговскую «Десну», за которую успел провести два матча уже в текущем чемпионате. В прошлом году провел 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола, отдал 7 ассистов.

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Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DidOk
    online
      DidOk, 15.08.2021 11:08
    0
    Як на мене, то я б його не купляв
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