ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал хавбека молодежной сборной Хорватии

Невен Джурасек продолжит карьеру в УПЛ

  • 24.06.2021 19:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал хавбека молодежной сборной Хорватии
© СК Днепр-1. Невен Джурасек

«Днепр-1» официально объявил о подписании полузащитника «Динамо» Загреб Невена Джурасека. Речь идет о годичной аренде с первоочередным правом выкупа.

Последние два года 22-летний хавбек провел в аренде в клубе «Вараждин», за который сыграл 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Начиная с 2014 года Джурасек выступает за молодежные сборные Хорватии разных возрастов, за которые суммарно провел 31 матч и забил 2 гола.

Сам Джурасек сообщил о том, что переходит в «Днепр-1» еще 21 июня.

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Источник — СК Днепр-1

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