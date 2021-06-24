ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал хавбека молодежной сборной Хорватии

«Днепр-1» официально объявил о подписании полузащитника «Динамо» Загреб Невена Джурасека. Речь идет о годичной аренде с первоочередным правом выкупа.

Последние два года 22-летний хавбек провел в аренде в клубе «Вараждин», за который сыграл 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Начиная с 2014 года Джурасек выступает за молодежные сборные Хорватии разных возрастов, за которые суммарно провел 31 матч и забил 2 гола.

Сам Джурасек сообщил о том, что переходит в «Днепр-1» еще 21 июня.